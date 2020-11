Over 65, il Comune di Castiglione della Pescaia consegna mascherine protettive FFP2

La distribuzione si terrà fra venerdì 27 e sabato 28 novembre.



Castiglione della Pescaia: Quattro mascherine Kn95, meglio note come FFP2, fornite dalla Regione Toscana saranno distribuite dal Comune di Castiglione della Pescaia a ogni cittadino over 65, che potrà riceverle a domicilio o ritirarle nei vari punti di distribuzione su tutto il territorio comunale.

«Ancora una volta dobbiamo ringraziare le associazioni di volontariato presenti sul territorio di Castiglione della Pescaia – tengono a far sapere il sindaco Giancarlo Farnetani e la consigliera delegata alle politiche sociali Sandra Mucciarini - che con la solita generosità e senso civico hanno risposto alla nostra richiesta di collaborazione in un momento così particolare e fra venerdì 27 e sabato 28 novembre consegneranno le mascherine FFP2, destinate alla popolazione con età superiore ai 65 anni residente nel territorio comunale».



Croce Rossa, Misericordia, Vab e Insieme in Rosa, il Comitato dei festeggiamenti di Buriano, l’Associazione culturale Isidoro Falchi di Vetulonia, il Centro sociale, l’associazione Corte dei miracoli garantiranno la distribuzione nelle postazioni che sono già state pubblicizzate sulle varie pagine social e anche all’interno dell’App del Comune.



I volontari consegneranno a domicilio le mascherine agli abitanti di Buriano e Vetulonia nei giorni di venerdì e sabato. Doppio appuntamento, 27 e 28 novembre, con orario 9:00 – 12:00, per ritirare questo ausilio protettivo in piazza Popolo a Tirli, mentre a Punta sarà possibile prelevarle presso il Centro commerciale il Gualdo venerdì 27 dalle 10:00 alle 12:00 e nel pomeriggio in Pian d’Alma, nei pressi del ristorante da Brunone, con orario 14:00 – 16:00. Una postazione sarà operativa per garantire la distribuzione sabato 28 con orario 9:00 – 12:00 nella “Cortre” di Pian di Rocca e nel capoluogo, fra venerdì e sabato sono previsti 3 punti dove poter ritirare le mascherine FFP2. I volontari della Vab le consegneranno in zona ponte Giorgini venerdì 27 dalle 14:00 alle 17:00 e il giorno seguente dalle 9:00 alle 12:00. All’ingresso del palazzo comunale, con orario non stop venerdì dalle 9:00 alle 17:00 e sabato 9:00 – 12:00. Il terzo punto di consegna sarà operativo in piazza Orsini venerdì dalle 9:00 alle 17:00 e il sabato 9:00 – 12:00.