Magliano celebra la giornata mondiale contro la violenza delle donne. Un convegno e premio!

Doriana Melosini presidente commissione pari opportunità: “Tema di grande attualità e relatrici di spessore per il premio Eccellenze al Femminile”.

Sindaco, Diego Cinelli: “Il lavoro della Commissione Pari Opportunità è prezioso”.

Magliano in Toscana: Anche la cittadina dell’entroterra maremmano celebra la Giornata Mondiale contro la Violenza sulle Donne. Lo farà mercoledì 25 novembre a partire dalle 18,30, con la commissione pari opportunità presieduta dalla consigliera comunale Doriana Melosini.

Nell’occasione sarà consegnato anche il premio “Eccellenze al Femminile”, giunto alla seconda edizione, che quest’anno andrà ad Adriana Aromolo Castiglia, persona di spicco della cultura locale e titolare della galleria di arte contemporanea ‘Arti in Corso’.

All’evento parteciperanno il Sindaco di Magliano Diego Cinelli e la vice, ed assessore alle pari opportunità, Mirella Pastorelli. Con loro la consigliera provinciale per le pari opportunità Olga Ciaramella e la presidente della commissione provinciale pari opportunità Cinzia Gravina che parleranno della ‘Violenza sulle donne al tempo del Covid19’.

“Il periodo Covid – afferma la presidente Doriana Melosini (nella Foto a dx) - ci costringe a realizzare un evento a distanza in via telematica, ma non sarà per questo meno solenne, anche se ci sarebbe piaciuto realizzare un’iniziativa più ampia. Il tema però è di grande attualità e le relatrici di spessore”. Una solennità che è data dalla consegna del premio ‘Eccellenze al Femminile’ che intende esaltare i valori culturali, economici, sociali e turistici del territorio espressi dalle donne maglianesi.

Il riconoscimento può essere assegnato anche ad Enti ed associazioni che abbiano acquisito analoghe benemerenze e si concretizza in una melagrana d'argento, espressione di femminilità, fertilità e abbondanza. “Abbiamo deciso di premiare una maglianese d’adozione come Adriana Aromolo Castiglia- afferma la presidente Melosini- che si è sempre distinta per una naturale dote inclusiva attraverso la quale è riuscita a dare luce ad artigiani ed artisti locali senza distinguerne il genere, il colore della pelle, appartenenza ad un credo politico e religioso, valorizzandone le doti artistiche e culturali con una preziosa ricaduta sul territorio comunale. Una donna che ha sempre portato idee nuove e all'avanguardia proiettando la dimensione di Magliano in una prospettiva futura ed innovativa aperta ad ogni espressione artistica”.

Un plauso all’iniziativa giunge dal Sindaco di Magliano in Toscana Diego Cinelli. “Il lavoro della Commissione Pari Opportunità è prezioso – afferma Cinelli- e momenti come questi devono far riflettere su una società che sta cambiando ed in cui c’è maggiore consapevolezza su un tema fondamentale come quello della violenza sulle donne. Ma lo è anche perché si celebrano quelle figure femminili che si stanno imponendo, anche sul nostro territorio, in settori di prestigio. Dall’imprenditoria alla cultura ci sono persone di spicco ed è giusto rendere loro merito”.

Digitando il link https://global.gotomeeting.com/join/434589725 si potrà partecipare all’evento.