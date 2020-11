Toscana zona rossa, nuove limitazioni

Grosseto: (ANSA) Sette aree 'zona rossa', nove 'zona arancione' e cinque 'zona gialla': così cambia la mappa delle Regioni e delle Province autonome alla luce dell'ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza e dei monitoraggi dell'Iss. La nuova ordinanza entra in vigore da domenica 15 e il contenuto è già noto: due Regioni - Campania e Toscana - stanno per aggiungersi all'elenco delle zone rosse di cui già fanno parte Calabria, Lombardia, Piemonte, Provincia autonoma di Bolzano e Valle d'Aosta.

Emilia-Romagna, Friuli e Marche diventeranno arancioni, raggiungendo Abruzzo, Basilicata, Liguria, Puglia, Sicilia e Umbria. 'Gialle' rimangono invece Lazio, Molise, Sardegna, Trento e il Veneto.





TOSCANA (ROSSA): Maggiori controlli delle forze dell'ordine, in particolare nei fine settimana, e via libera anche a eventuali misure più restrittive, compresa la chiusura delle strade e delle piazze maggiormente frequentate, come a Firenze o a Empoli. Stop a ristoranti e bar nei weekend. Livorno ha già disposto di interdire l'accesso ai 'moletti' nel fine settimana; Monsummano ha detto stop alle passeggiate nei parchi e nei giardini pubblici.