Artemare Club: da non perdere 'L’Italia è il Mare' le Giornate del Mare di Limes

L'Italia è il Mare' le Giornate del Mare di Limes

Monte Argentario: L’Italia vive da decenni il paradosso di una nazione legata al mare, ma apparentemente in forti difficoltà quando si tratta di trarre dal Mediterraneo le risorse e le competenze per un rilancio dell’economia e di un ruolo centrale nel panorama europeo e internazionale.

Questo paradosso sarà al centro della prima edizione del Festival di Limes, “Le Giornate del Mare, importante evento che raccomanda di non perdere, che si svolgerà questo weekend il 14 e 15 novembre 2020 interamente online, con il debutto di una serie di conferenze. Il rilancio geopolitico, culturale ed economico del nostro paese dipende in misura decisiva dal mare, risorsa paradossalmente negletta.

Il Mediterraneo è oggi centrale nei traffici transoceanici e nei rapporti fra le maggiori potenze, ma l’Italia non riesce a sfruttare questo moltiplicatore di influenza e di ricchezza. Siamo affacciati sul mare, ma non siamo marittimi. A discuterne, attori e analisti italiani, ma anche controparti estere che cercheranno di far capire il perché e soprattutto come rimediare, concentrando gli interventi sugli aspetti strategici, economico commerciali, portuali infrastrutturali, energetico ambientali, in prospettiva geopolitica.

Tutti gli incontri delle Giornate del Mare saranno trasmessi in diretta streaming sul canale YouTube di Limes e sul sito di la Repubblica

Il programma prevede: sabato 14 novembre ore 9.30 “Trieste e la memoria del suo Mediterraneo” con Lucio Caracciolo, Maurizio Eliseo, Giulio Sapelli e Pietro Spirito, ore 11 “L’Italia è il Mare. Prima di tutto la sicurezza” Lucio Caracciolo di Limes dialoga con l’ammiraglio di squadra Giuseppe Cavo Dragone, Capo di Stato Maggiore della Marina Militare, ore 12 “L’importanza di essere Stretti nel Mediterraneo allargato: Bab el-Mandeb-Suez-Canale di Sicilia-Gibilterra” con Dario Fabbri, Federico Petroni, Germano Dottori, introduce e modera Alberto de Sanctis, ore 15 “Speciale Mappa Mundi” con Lucio Caracciolo e Alberto de Sanctis, conduce Alfonso Desiderio, ore 15.30 “Il Mediterraneo conteso” con James G. Foggo III, Christophe Pipolo, Pierpaolo Ribuffo, Cem Gürdeniz, introduce e modera Dario Fabbri, ore 17.30 “Il Mediterraneo nell’Oceano Mondo” con Zeno D’Agostino, Massimo Deandreis, Nicolò Carnimeo, Luca Sisto, introduce e modera Giorgio Cuscito. Domenica 15 novembre ore 9.30 “Il mare in carta” presentazione della mostra cartografica a cura di Laura Canali, ore 10 “Il Mediterraneo delle risorse” con Pierre Vergerio, Riccardo Rigillo, Massimo Nicolazzi, Michele Ziosi, Fabio Caffo, introduce e modera Fabrizio Maronta, ore 12 “I porti italiani: come non farsi la guerra” con Zeno D’Agostino, Paolo Signorini, Sergio Prete, Giovanni Pettorino, introduce e modera Lucio Caracciolo, ore 15.30 “Speciale “Mappa Mundi” con Lucio Caracciolo e Alberto de Sanctis, conduce Alfonso Desiderio, ore 16 “In conclusione: che fare?” con Giuseppe Bono, Mario Mattioli, Nicola Monti, Giuseppe Cavo Dragone, introduce e modera Lucio Caracciolo. Conclude Stefano Patuanelli, ministro dello Sviluppo economico.

In occasione delle Giornate del Mare uscirà un numero speciale di Limes incentrato sul Festival. D’ora in poi la parola d’ordine per tutti sarà “L’Italia è il Mare!”