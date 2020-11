Distribuzione mascherine: Ecco il calendario delle consegne a Follonica

Guarda tutti gli orari e i luoghi dove ritirarle.

Importante; per velocizzare la consegna, si consiglia di presentarsi al ritiro un solo componente per nucleo familiare al quale saranno consegnate le mascherine per tutti i familiari.

Follonica: Grazie alla collaborazione con le associazioni di volontariato per la Protezione Civile, l’amministrazione comunale di Follonica procede alla consegna delle mascherine fornite dalla Regione Toscana per i cittadini residenti.

Sono dodici milioni i dispositivi per la protezione individuale consegnati dalla Regione Toscana ai sindaci dei Comuni non capoluogo; anche Follonica ha ricevuto le mascherine che saranno consegnate a tutti i cittadini residenti, cinque mascherine ciascuno, presso quattro postazioni individuate nei diversi quartieri della Città

“Anche questa volta – dichiara il sindaco Andrea Benini – dobbiamo ringraziare le nostre associazioni di volontariato che operano con la Protezione Civile, VAB, Associazione Nazionale Salvamento, Radio Follonica 27/CB Om e Croce Rossa Italiana e che si occuperanno della consegna dei dispositivi di protezione ai nostri cittadini.

Ricordo che l’uso della mascherina – continua Benini - continua ad essere il modo migliore per arginare il contagio del virus covid-19; il suo costante utilizzo consente, nei limiti delle nome previste, di poter ancora interagire con familiari e amici, consente di recarsi sui luoghi di lavoro, nei negozi e nelle varie attività ancora aperte al pubblico, limitando in modo considerevole il diffondersi del contagio.

Investire su questi dispositivi- conclude il Sindaco - significa investire sulla nostra sicurezza. Mi raccomando, facciamone uso costante, proteggiamo e proteggiamoci”.

Ecco di seguito luoghi, giorni e orari della consegna:

- 167 Ovest-Zona Nuova-Pratoranieri-Campi Alti

PUNTO DI CONSEGNA TRAMITE V.A.B.: PARCHEGGIO VIA DEI PINI (lato mare)

ORARIO: venerdì 6, sabato 7 e domenica 8 09.00/12.00 - 14.00/17.00

VIE INTERESSATE: Albatro-Aldo Moro-Allende-Alonzo-Amendola-Bartoli-Bassi-Bellini-Chiosco di Macallè-Cimarosa-Corsica-Curiel-De Gasperi-Delle Camelie-Delle Magnolie-Di Vittorio-Don Bigi-Don Minzoni-Don Sebastiano Leone-Einaudi-F.lli Cervi-Galimberti-Asinara-Capraia-Caprera-Cerboli-Giglio-Capri-Procida-Ustica-Ischia-Gorgona-Maddalena-Meloria-Montecristo-Palmaiola-Palmaria-Pantelleria-Pianosa-Sparviero-Stromboli-Eolie-Tremiti-Italia (da Viale Matteotti verso Pratoranieri)-La Torre-Lamarmora-Leoncavallo-Litoranea-Martiri Fosse Ardeatine-Mascagni-Matteotti-Merloni-Mimose-Morandi-Nenni-Olivi-Paganini-Pertini-Pini-Pioppi-Platani-Po-Ponchielli-Puccini-Rapisardi-Rossini-Santini-Spinelli-Tamerici-Tigli-Togliatti-Toscanini-Verdi-Ximenes

- Centro

PUNTO DI CONSEGNA TRAMITE SOCIETA’ NAZIONALE SALVAMENTO: INT. EX ILVA MAGAZZINO EX UNIVERSITA’

ORARIO: venerdì 6 e sabato 7 09.00/12.00; domenica 8 14.00/17.00

VIE INTERESSATE: Albereta-Alighieri-Amorotti-Battisti-Bertani-Bicocchi-Bicocchi Int. Ex Ilva-Bovio-Buozzi-Cappellini-Carducci-Cavour-Colombo-Damiano Chiesa-Don Minzoni-Don Ugo Salti-F.lli Rosselli-Fiume-Foscolo-Fratti-Garibaldi-Giacomelli-Giubelli-Golino-Gorizia-Gramsci-Isonzo-Istria-Italia (da Piazza del Popolo a Viale Matteotti)-Italia Tre Palme-Manzoni-Marconi-Martiri Niccioleta-Mazzini-Parri-Piave-Pratelli-Quattro Novembre-Roma-Serri-Sivieri-Toti-Trento-Trieste-Vittorio Veneto-XXIV Maggio-XXV Aprile-Zara

- Capannino-San Luigi-Corti Nuove- Zona industriale

PUNTO DI CONSEGNA TRAMITE RADIO FOLLONICA 27/CB OM: CANTIERI COMUNALI (Accesso cancellino pedonale c/o rotonda Via Leopardi)

ORARIO: venerdì 6, sabato 7 e domenica 8 09.00/12.00 – 14.00/17.00

VIA INTERESSATE: Ariosto-Blasetti-Boccaccio-Buonarroti-Caduti sul lavoro-Camerini-Casetta Pecorai-Chirici-De Sica-Del Fonditore-Del Saldatore-Del Sugheraio-Del Turismo-Dell’Agricoltura-Dell’Artigianato-Dell’Edilizia-Dell’Elettronica-Dell’Industria-F.lli Lumiere-Fellini-Fermi-Ferraris-Galilei-Galvani-Germi-Gioia-Giorgi-Leonardo Da Vinci-Leone-Leopardi-Majorana-Massetana-Meucci-Adamello-Amiata-Bianco-Capanne-Cervino-Cevedale-Cimone-Cristallo-Gran Sasso-Grappa-Marmolada-Monviso-Pasubio-Rosa-Serra-Pacinotti-Pasolini-Petrarca-Petri-Rossellini-Sanzio-Tasso-Torricelli-Ungaretti-Visconti-Volta

- Senzuno-Salciaina-Cassarello-167 Est

PUNTO DI CONSEGNA SEDE CROCE ROSSA ITALIANA

ORARIO: venerdì 6 e sabato 7 14.00/17.00; domenica 8 09.00/13.00 – 14.00/17.00

VIE INTERESSATE: Abruzzo-Apuania-Arezzo-Atene-Balducci-Belgrado-Berlino-Calabria-Campania-Cassarello-Curtatone-Della Pace-Delle Collacchie-Due Giugno-Emilia-Europa-Firenze-Francia-Gandhi-Goito-Albano-Bolsena-Bracciano-Como-Lugano-Misurina-Nemi-Iseo-Maggiore-Trasimeno-Lazio-Liguria-Lisbona-Livorno-Lombardia-Lucania-Lucca-MadreTeresa di Calcutta-Marche-Mentana-Montanara-Mosca-Palermo-Parigi-Piemonte-Pisa-Pistoia-Praga-Puglia-DellaRepubblica-Romagna-Salceta-San Martino-Sardegna-Sicilia-Siena-Solferino-Spagna-Spiaggia di Levante-Stoccolma-Umbria-Varsavia-Vienna-

