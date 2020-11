Covid-19, Nuovo Dpcm, La Toscana inserita nelle Regioni in 'zona gialla'

di redazione

Il presidente del consiglio Conte ha suddiviso le regioni d’Italia in tre zone, secondo la criticità per quanto riguarda la diffusione del coronavirus.

Grosseto: Il Presidente del consiglio, Giuseppe Conte, ieri sera ha parlato per presentare un nuovo Dpcm. Queste le parole riportate dall'agenzia Ansa: “Se introducessimo misure uniche in tutta Italia produrremmo un duplice effetto negativo, non adottare misure veramente efficaci dove c’è maggior rischio e imporremo misure irragionevolmente restrittive dove la situazione è meno grave“.

Nell’area così detta "gialla" cioè quelle valutate al momento con criticità moderata, rientrano le seguenti Regioni: Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Toscana, Molise, Marche, Sardegna e Friuli Venezia Giulia, Veneto e le provincia autonoma di Trento e quella di Bolzano.

Nell’area "arancione", cioè quella con criticità medio alta, rientrano invece la Regione Puglia e la Sicilia.

Nell'area "rossa", quella con criticità alta, rientrano per adesso la Regione Lombardia, Piemonte, Calabria, Valle D’Aosta.