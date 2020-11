Guasto alla piattaforma informatica della Regione Toscana TIX. Disagi nella registrazione dei tamponi

Grosseto: La Asl Toscana sud est informa che da ieri mattina la piattaforma informatica della Regione Toscana TIX ha avuto un blocco che è durato per l'intera giornata. A seguito del blocco, ad esempio, i sistemi periferici, come SISPC, CUP 2.0, servizi di posta elettronica aziendale, non sono stati operativi. Il sistema della piattaforma informatica TIX controlla anche la prenotazione, effettuazione e lettura dei tamponi. E’ quindi possibile che si possano verificare disagi in questo settore, anche per la giornata odierna.

I tecnici della Regione Toscana e di Estar, Ente di supporto tecnico-amministrativo regionale, hanno lavorato per ripristinare il normale funzionamento del sistema.