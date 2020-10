Coeso: con Salute 4.0 si parla di alleanza tra volontariato ed enti. Ciclo di trasmissioni promosso dal Comitato di partecipazione

Da lunedì 2 novembre, dodici appuntamenti con volontari e professionisti per parlare di salute e accesso ai servizi

Grosseto: Accesso ai servizi, promozione degli stili di vita, ma soprattutto l’importante collaborazione tra Terzo settore e enti pubblici. Sono questi i temi al centro del ciclo di trasmissioni “Salute 4.0” promosse dal Comitato di partecipazione di Coeso Società della Salute sull’emittente Tv9 e condotte da Enrico Pizzi, che andranno in onda da lunedì 2 novembre per un mese, ogni lunedì, mercoledì e venerdì, con un doppio appuntamento alle 9.30, alle 13.10 e alle 17.45.

A parlare di questi argomenti saranno i volontari del Comitato di partecipazione Maria Platter (la coordinatrice e rappresentante di Cittadinanzattiva), Simonetta Zammarchi (Acat Grosseto Green), Annamaria De Angelis (associazione Alice), Luciano G. Calì (Working class hero), il direttore della Società della Salute Fabrizio Boldrini, e una serie di esperti da Giampaolo Tollapi, assistente sociale di Coeso SdS a Tania Barbi, direttore assistenza infermieristica territoriale dell’Azienda Usl Toscana sud est, per proseguire con la dottoressa Edvige Facchi, responsabile dell’Unità funzionale Salute mentale adulti dell’Area socio sanitaria grossetana, arrivando a Nicola Draoli, presidente dell’Ordine delle professioni infermieristiche di Grosseto.

Partendo dalle diseguaglianze sociali, acuite dell’emergenza sanitaria, si parlerà dell’accesso ai servizi sociali e socio assistenziali territoriali, per arrivare poi all’importanza del ruolo dei cittadini, singoli o uniti in associazione, nella programmazione e progettazione dei servizi, fino trattare il tema dell’infermiere di comunità e di famiglia e del suo ruolo, appunto, nella comunità.

Le puntate saranno in seguito disponibili anche sul canale YouTube del Coeso Società della Salute.

Il comitato di partecipazione è un organismo istituito dalla legge regionale per favorire l'intervento e la collaborazione delle associazioni di tutela è composto, al momento da dodici associazioni: Abio, Acat Grosseto Green, Admo, Aido, Alice Toscana, Anmil, Auser territoriale Grosseto, Avo, Cittadinanzattiva, Federconsumatori, Movimento per la vita e Working class hero.