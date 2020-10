Emergenza Covid: rinviata a data da destinarsi l'edizione 'Volterragusto' programmata per fine ottobre

A seguito delle disposizioni contenute nel nuovo DPCM del 18 ottobre 2020 pausa forzata per Volterragusto e l'attesissima XXII Mostra Mercato del Tartufo Bianco e dei prodotti tipici locali.



Volterra: Rimandata a data da destinarsi la nuova edizione di VOLTERRAGUSTO, attesissima kermesse in programma a Volterra i fine settimana del 24-25 ottobre e sabato 31 ottobre - domenica 1 novembre.

La decisione è stata presa dagli organizzatori in ossequio alle nuove disposizioni contenute nel DPCM del 18 ottobre 2020 in tema di sicurezza anti Covid-19, con particolare riferimento al divieto di manifestazioni e sagre. L'augurio, in attesa degli sviluppi sanitari delle prossime settimane, è quella di un arrivederci a prima possibile per quantomai auspicato ritorno alla normalità.



VOLTERRAGUSTO è un evento organizzato da Associazione Tartufai dell’Alta Vali Cecina, dal Comune di Volterra in collaborazione con la Regione Toscana (contributo della LR 50/95), la Camera di Commercio Pisa, la Fisar – Delegazione storica di Volterra, il Club Unesco Volterra, l’Ufficio Turistico Comunale, la Pro-Volterra, Slow Food, il Comitato delle Contrade città di Volterra, l'Associazione Vignaioli Volterra, GF GIAN, il Centro Commerciale Naturale, Confcommercio e Confesercenti, altre associazioni cittadine e grazie al contributo indispensabile della Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra.