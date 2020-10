Grosseto: C'è il Consiglio comunale domani, martedì 20 ottobre alle 8.30

La seduta si svolgerà in modalità telematica.

Grosseto: Il presidente del Consiglio comunale, Cosimo Claudio Pacella, ha convocato l’assemblea per domani, martedì 20 ottobre alle ore 8.30. La seduta si svolgerà in modalità telematica in osservanza delle ultime misure governative per il contenimento del contagio da Covid-19.

I lavori si potranno seguire in diretta streaming sul canale Youtube del Comune di Grosseto al seguente link: https://www.youtube.com/channel/UCREufPec-V_NkAaPCFIhgYw

Questo l'ordine del giorno:

Comunicazioni istituzionali.

Verbale seduta Consiglio Comunale del 28/09/2020 - Presa d'atto.

Statuto sociale di Grosseto Energia Reti Gas S.p.A.; approvazione modifica.

Viabilità extraurbana del Capoluogo soggetta a pubblico transito. Inserimenti di nuove strade vicinali ordinarie e rettifiche ai tracciati di strade vicinali consorziate.

Approvazione schema di atto di transazione con S.I.T. Società Igiene Territorio Spa per la chiusura/definizione del contenzioso giudiziale R.G. n. 2950/2016 - Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio.

Modifica del Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose – Approvazione.

Approvazione delle modifiche al “Regolamento per la gestione integrata dei rifiuti e per altri servizi di igiene ambientale”, dell’”ALLEGATO B - “Tabella delle sanzioni amministrative pecuniarie” e del “Disciplinare per l'istituzione della figura di Ispettore Ambientale Comunale”, approvati con Delibera di Consiglio Comunale n. 39 del 25.05.2020.

Interrogazione sulla situazione del Consorzio Strade Vicinali Comune di Grosseto (COSTRAVI) con riferimento alle conseguenze della sentenza del TAR per la Toscana n. 904 del 10/07/2020 e sulla nomina del commissario 'ad acta', presentata dal consigliere Mascagni (PD).

Interrogazione "Via Roma - Politiche di sicurezza urbana", presentata dal consigliere De Martis (Lista Mascagni Sindaco).

Art. 57 del vigente regolamento del Consiglio Comunale - Mozioni e odg. - Informazione al Consiglio su provvedimenti assunti.