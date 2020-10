Monte Argentario aderisce alla campagna 'Lilt for Woman' lanciata dalla Lega italiana per la lotta contro i tumori

Monte Argentario: Il Palazzo Municipale di Monte Argentario si tinge di rosa. Il Comune, infatti, ha deciso di aderire alla campagna di sensibilizzazione "Nastro Rosa – Lilt for Woman" lanciata dalla Lega italiana per la lotta contro i tumori accogliendo la richiesta giunta dalla LILT e da ANCI.

La facciata della sede del municipio in piazza dei rioni resterà illuminata di rosa per tutto il mese di ottobre, mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno, l’iniziativa ha l'obiettivo di sensibilizzare un numero sempre più ampio di donne sull'importanza vitale della prevenzione e della diagnosi precoce del cancro al seno.

L’evento è riconosciuto in tutto il mondo e associato alla campagna internazionale “Breast cancer awareness month”.