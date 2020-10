Etruria Retail propone un Viaggio di Vino tra le eccellenze enogastronomiche della Toscana

Grosseto: L’autunno entra nel vivo ed Etruria Retail si prepara a viverlo con un viaggio dedicato dedicata ai migliori vini e ai prodotti tipici del territorio toscano. “Viaggio di Vino” è il titolo dell’iniziativa in programma giovedì 8 ottobre in dieci punti vendita della regione.

Si tratta di un percorso di degustazione alla scoperta delle eccellenze vinicole locali con la guida di un sommelier e l’abbinamento con i prodotti locali di “Sapori & Valori”, la linea d’eccellenze agroalimentari toscane promossa nei negozi Carrefour della rete Etruria Retail a sostegno delle piccole e medie aziende locali. La serata inizierà con la consegna, ad ogni partecipante, del bicchiere da degustazione realizzato dalla RCR Cristalleria italiana di Colle di Val d’Elsa, un altro marchio simbolo del “made in Tuscany”.

Un viaggio in Toscana con i vini e le eccellenze del territorio. Le degustazioni, aperte su prenotazione fino a un massimo di venti persone, toccheranno tutto il territorio toscano da Grosseto a Siena, da Lucca a Manciano fino ad Abbadia San Salvatore, Castelnuovo di Subbiano, Sansepolcro e Montemurlo. I “rossi” più famosi dal Chianti al Chianti Classico fino al Morellino si sposeranno con prodotti tipici delle terre toscane come la Finocchiona IGP, il Pecorino Toscano DOP, il salame e il Prosciutto Toscano DOP.

Le degustazioni, che si svolgeranno nel pieno rispetto delle misure anti - Covid, inizieranno mezz’ora dopo la chiusura del negozio: a Grosseto nel Carrefour Market Store di via Scansanese ore 21.30; a Manciano, in De Gasperi, ore 20.30; a Siena, Piazza Maestri del Lavoro 30 (zona viale Toselli), ore 21.30, in via delle Province, ore 20.30, in Largo Sassetta, 11, ore 20.30, ad Abbadia San Salvatore, in via Arno 4, ore 20.30, a Castelnuovo di Subbiano (Ar), ore 21; a Sansepolcro, in via della Costituzione, 10, 20.30 a Guamo - Capannori (Lu), ore 21; Carrefour Market via Sottomonte, 52; Montemurlo (Po) via Giuseppe di Vittorio 2/4, ore 21.30.

Per info e prenotazioni è possibile contattare direttamente i negozi.