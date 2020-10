Il Flag Lago di Bolsena riprende le attività

Bolsena: Sono riprese le attività e le iniziative del Flag Lago di Bolsena. Il primo appuntamento è stato il 26 settembre, alle 17, al teatro comunale “Alessandro Farnese” di Gradoli, con il seminario sul tema della “Fitofarmaci e pesca”, con il relatore dott. Pietro Parris e la partecipazione dell’associazione Caffè Menerva.

Si sono chiuse il 30 settembre le iscrizioni all’edizione di “Piatti di lago” dedicata ai neodiplomati della scuola alberghiera, che partirà nei primi giorni ottobre. “Piatti di lago” è un format che ha ottenuto consensi e grande partecipazione, mettendo al centro la cucina locale a base di pesce e dei prodotti del territorio, coinvolgendo gli operatori della ristorazione e dell’accoglienza.

“Siamo un’associazione riconosciuta dalla Regione Lazio che, come gruppo di azione locale, ha l’obiettivo di sostenere l’economia delle zone di pesca del lago di Bolsena e delle acque interne della provincia di Viterbo – sottolinea la presidente del Flag Lago di Bolsena Bruna Rossetti -. L’emergenza sanitaria, sociale ed economica causata dalla pandemia di coronavirus ha messo a dura prova anche il nostro territorio. Per questo motivo, metteremo ancora più impegno nei prossimi mesi, per sostenere in modo concreto il sistema imprenditoriale locale. Siamo partiti con il seminario del 26 settembre a Gradoli e continuiamo con il corso “Piatti di lago” per gli studenti della scuola alberghiera che si sono diplomati quest’estate. Stiamo poi lavorando a nuove iniziative, che hanno l’obiettivo di porre l’attenzione sulle eccellenze di questa terra”.

Al riguardo il Flag Lago di Bolsena, per valorizzare la filiera del pescato di lago, ha predisposto sul proprio sito internet (www.flaglagodibolsena.it) un questionario a risposta multipla (in forma anonima) rivolto agli utenti che acquistano i prodotti ittici delle acque lacustri, per avere un quadro più chiaro su come i consumatori considerino il pesce di lago e su quali siano i loro suggerimenti per far crescere il sistema economico che ruota attorno al lago di Bolsena: in primis la pesca e il turismo.