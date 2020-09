Guardia di Finanza Grosseto: cambio al vertice del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria

Grosseto: Il Tenente Colonnello Alessio Sgamma ha lasciato il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Grosseto, per raggiungere la città di Roma ove assumerà il nuovo prestigioso incarico di Comandante del 6° Nucleo Operativo Metropolitano della Guardia di Finanza.

L’Ufficiale, durante i tre anni di intenso lavoro trascorsi nel reparto grossetano, si è occupato di importanti indagini in materia di infiltrazioni della criminalità nel tessuto economico, reati contro la pubblica amministrazione, riciclaggio e bancarotta fraudolenta, collaborando proficuamente con l’Autorità Giudiziaria.

Gli subentra il Tenente Colonnello Vincenzo Conetta proveniente dal Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressione Frodi Comunitarie di Roma, che in passato ha ricoperto incarichi di comando territoriale in Campania e di staff presso il Comando Generale e, più di recente, di Comandante del Gruppo Investigazione Criminalità Organizzata di Ancona.

Laureato in Giurisprudenza e Scienze della Sicurezza Economico-Finanziaria, è coniugato ed ha due figli.

Il Comandante Provinciale Col.t.ST Cesare Antuofermo ha salutato e ringraziato il Ten. Col. Alessio Sgamma per gli importanti risultati di servizio conseguiti durante la sua permanenza a Grosseto e ha formulato i suoi migliori auspici al Ten. Col. Vincenzo Conetta per il nuovo incarico assunto.