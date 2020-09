A Follonica la CRI inaugura la nuova ambulanza

Follonica: Si è svolta sabato presso la sede della Croce Rossa Italiana, la cerimonia di inaugurazione della nuova ambulanza. Erano presenti, tra gli altri, il Vice Sindaco Andrea Pecorini, S.E. il Vescovo Mons Carlo Ciattini, il Direttore del 118 Asl Toscana Sud Est dott. Giuseppe Panzardi, il Dott. Salvatore Argese Vice Presidente del Comitato Regionale e rappresentante dei Giovani CRI Toscana nonchè Autorità Militari e Civili della Città.

Con l'occasione il Presidente Errico ha voluto concedere un Diploma di benemerenza ai Volontari Temporanei che hanno svolto servizio durante l'emergenza Covid 19 nel periodo marzo/maggio e l'attestato ai nuovi Volontari entrati a far parte della Croce Rossa nell'ultimo corso.

Targa ricordo anche ad Alberto Allegri e Francardo Francardi che hanno lasciato il servizio attivo per raggiunti limiti d'età. A loro un particolare ringraziamento e plauso per l'attività prestata.

Negli interventi di Pecorini, Panzardi, Argese e di Mons Ciattini è stata sottolineata l'importanza della messa in servizio di una nuova ambulanza, che va ad innovare e rinforzare la presenza di presidi sul territorio e la profonda gratitudine per il lavoro svolto dalla C.R.I. e dal Volontariato tutto, cardine e punto di riferimento per la città, ricordando anche il grande impegno durante l'emergenza Covid. In quel periodo, infatti, la Croce Rossa Italiana di Follonica ha consegnato alimenti e farmaci ad oltre 2.000 persone, grazie ai contributi ed alle elargizioni di privati cittadini ed aziende della città.