Elezioni 20 - 21 settembre: Tutte le informazioni sul sito del Comune di Grosseto

Tutto quello che c'è da sapere, informazioni e molto altro!

Grosseto: Sul sito istituzionale del Comune di Grosseto (www.comune.grosseto.it) è possibile trovare le informazioni relative alle votazioni per il Referendum e per la Regione Toscana.

Dalla home page, nella sezione Servizi, è stato predisposto uno spazio dedicato suddiviso per argomenti:

Informazioni generali

► Dove si vota

► Indicazioni sanitarie e di sicurezza per prevenire il rischio di infezioni durante lo svolgimento delle consultazioni

► Tessera elettorale

► Agevolazioni tariffarie per i viaggi

Come si vota

► Referendum costituzionale sulla riduzione del numero dei Parlamentari

► Elezioni del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale della Toscana

► Elettori sottoposti a trattamento domiciliare, in quarantena o in isolamento fiduciario per COVID-19

► Voto a domicilio per gravi infermità

► Servizio di trasporto per gli elettori non deambulanti o portatori di handicap

Propaganda elettorale

► Assegnazione degli spazi elettorali

► Presidenti e componenti dei seggi

► Istruzioni per i Presidenti ed i componenti dei seggi

Rilascio delle tessere elettorali: potenziata l’apertura degli uffici comunali. L’ufficio Elettorale sito in Via Saffi 17 al fine di agevolare il rilascio delle tessere elettorali non consegnate o dei duplicati, venerdì 18 rafforzerà l’orario al pubblico rimanendo aperto dalle 9 alle 18 continuativamente. Inoltre sabato 19 e domenica 20 settembre, giorni in cui è prevista la massima affluenza per richiedere le nuove tessere, per facilitare ulteriormente l’accesso agli sportelli ed evitare eventuali assembramenti che potrebbero creare, oltre che disagi, anche rischi per la salute e la sicurezza dei cittadini e degli operatori, gli sportelli dedicati al rilascio dei documenti elettorali raddoppieranno e si sposteranno nei locali di via Colombo, 5 (in piazza della Palma) negli spazi che normalmente sono occupati dagli uffici Tari e Cosap.

Gli sportelli in via Colombo saranno aperti:

sabato continuativamente dalle 9 alle 18 - domenica continuativamente dalle 7 alle 23 - lunedì 21 settembre, la distribuzione dei duplicati delle tessere elettorali sarà di nuovo all’Ufficio Elettorale in via Saffi 17 con orario continuato dalle 7 alle 15. Il rilascio della nuova tessera non ha costi, avviene immediatamente, previa esibizione della vecchia tessera elettorale e di un documento di identità valido.

Per informazioni: tel. 0564 488725/724/720; email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. .

In fine, anche l’ufficio Anagrafe, in via Saffi 17, sarà aperto per il solo rilascio delle carte di identità elettroniche neiseguenti giorni:

sabato 19 settembre con orario dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18

domenica 20 settembre con orario continuato dalle 7 alle 23

Servizio di trasporto per gli elettori non deambulanti o portatori di handicap. In occasione delle consultazioni elettorali, a tutti gli elettori non deambulanti o portatori di handicap è garantito un servizio di trasporto con mezzo idoneo, al fine di raggiungere il seggio. Gli interessati, a partire dal sabato precedente il giorno delle votazioni, possono contattare l’Ufficio Elettore di via Saffi 17 ai numeri 0564/488724 – 725 – 702 per richiedere il servizio.

Voto domiciliare per Covid-19 – Come fare

Gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare e quelli che si trovino in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per Covid-19, limitatamente alle consultazioni elettorali e referendarie del 2020, sono ammessi a esprimere il voto presso al proprio domicilio nel comune di residenza. Per avvalersi del diritto di voto a domicilio, gli elettori interessati devono presentare domanda anche per via telematica, al sindaco del comune nelle cui liste sono iscritti; alla domanda va allegato anche un certificato che attesti l’esistenza delle condizioni di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto-legge (trattamento domiciliare o condizioni di quarantena o isolamento fiduciario per Covid-19). La dichiarazione potrà essere compilata utilizzando il modello scaricabile dal sito del Comune di Grosseto (qui il link: https://new.comune.grosseto.it/web/novita/elezioni-il-voto-a-domicilio-per-covid-19/) e dovrà essere presentata all’ufficio Elettorale in via Saffi, 17 con le seguenti modalità:

• consegna a mano (orario: da lunedì a venerdì 8.30-13, martedì e giovedì anche 15-17)

• via email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

• via Pec: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Info: ufficio Elettorale tel. 0564/488724 – 725 – 702.

In considerazione di possibili chiarimenti da parte del Ministero dell'Interno sul termine previsto dall’art. 3 comma 2 del D.L. n. 103/2020, le richieste di esercizio del voto da parte degli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario potranno essere presentate dagli interessati, anche successivamente al 15 settembre con le modalità già previste e saranno ricevute dal Comune di Grosseto in attesa delle indicazioni ministeriali.

Indicazioni sanitarie e di sicurezza anti-covid nei seggi

L’accesso ai seggi agli elettori e a ogni altro soggetto avente diritto (es. rappresentanti di lista) avviene obbligatoriamente se muniti di mascherina. Saranno resi disponibili, negli spazi comuni all’entrata dei plessi e in ogni seggio/sezione, prodotti igienizzanti per permettere l’igiene frequente delle mani. È necessario rispettare anche il distanziamento fisico (mantenendo il distanziamento interpersonale di almeno un metro) ed evitare, in ogni modo, rischi di aggregazione e di affollamento.

Per agevolare il rispetto di queste regole, saranno, laddove possibile, previste delle aree di attesa all’esterno dei plessi.

L’ingresso negli edifici sede di seggi/sezioni sarà regolato in modo da evitare affollamenti, così come, compatibilmente con le caratteristiche strutturali degli edifici adibiti a seggi elettorali, saranno previsti dei percorsi distinti per l’ingresso e l’uscita.

Gli ambienti comuni, androni, corridoi, bagni, saranno oggetto di pulizia approfondita prima dell’insediamento del seggio e al termine di ciascuna giornata elettorale, mentre saranno previste periodiche operazioni di pulizia dei locali e disinfezione delle superfici.

È rimessa alla responsabilità del singolo elettore il rispetto delle seguenti regole basilari:

– evitare di uscire di casa e recarsi al seggio in caso di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37,5° C;

– non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;

– non essere stati a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni.

Al momento dell’accesso nel seggio, l’elettore dovrà procedere all’igienizzazione delle mani con il gel messo a disposizione in prossimità della porta. Quindi l’elettore, dopo essersi avvicinato ai componenti del seggio per l’identificazione e prima di ricevere la scheda e la matita, provvederà ad igienizzarsi nuovamente le mani. Completate le operazioni di voto, è consigliata una ulteriore detersione delle mani prima di lasciare il seggio.

INFO: https://new.comune.grosseto.it/web/servizi/elezioni-2020/