Riapre a Vetralla 'Il regno di Babbo Natale'

Vetralla (VT): C'è un Regno incantato che sorge sulle colline di Vetralla, piccolo borgo nei dintorni di Viterbo. Ed è il Regno di Babbo Natale. Un luogo magico, dove chiunque varchi i suoi cancelli, torna inevitabilmente bambino. Perché si dice che il Natale sia dei più piccoli, ma in realtà il Natale è di tutti: da zero a mille anni.

Questo meraviglioso mondo riapre le sue porte il prossimo 18 settembre e resterà aperto 7 giorni su 7 fino al 17 gennaio 2021. Un lungo periodo, anche se per il Natale non c’è mai troppo tempo, nel quale chiunque potrà immergersi in un’atmosfera incredibile e unica. Un percorso emozionale posizionato su oltre 4 mila mq, dove lui, il padrone di casa, quel signore un po’ d’antan, vestito di rosso, con il berretto a pon pon e la lunga barba bianca, assieme agli elfi, agli schiaccianoci, alle renne e a tutti i protagonisti del Regno, attende i visitatori.



Lo scorso anno, per esempio, sono stati 550 mila e se ne attendono altrettanti, e anche di più, in questo 2020 un po’ diverso rispetto al solito, ma che non scoraggerà il nutrito esercito di chi ama Babbo Natale e vuole trascorrere del tempo con lui.



Impossibile raccontare la suggestione di un Bosco Incantato, della Casa di Babbo Natale, della Fabbrica dei Giocattoli degli Elfi, o semplicemente passeggiare nel Victorian Village. Sono tutte attrazioni uniche, che bisogna vivere per respirarne quel singolare e particolare clima che solo il Regno di Babbo Natale riesce a creare.



Ecco perché il Regno ha deciso di aprire le porte tutti i giorni: per permettere a chiunque di intervenire, nel rispetto delle normative anti-Covid19 e del distanziamento sociale. Tutto è stato pensato per un’esperienza sicura e piacevole. Perché si sa, non ci può essere magia senza sicurezza.



L’apertura dunque è prevista il prossimo 18 settembre 2020 alle ore 15.30. Mentre dal 19 settembre 2020 e fino al 17 gennaio, Il Regno seguirà l’orario continuato dalle 9.30 alle 19.30, 7 giorni su 7, sempre con ingresso gratuito. Per tutte le informazioni si può consultare il sito: www.ilregnodibabbonatale.it .



Il Regno di Babbo Natale si trova sulla S.S. Cassia km 62,200 – 01019 Vetralla (VT).



LE 9 ATTRAZIONI DA NON PERDERE

IL BOSCO INCANTATO - Un magico percorso tra sogno e realtà dove fare incontri inaspettati.

L’OFFICINA DEGLI ELFETTI - Il famoso Workshop dove gli effetti del Regno producono instancabilmente i regali per i bambini di tutto il mondo.

LA CASA DI BABBO NATALE - Dove ogni bambino da 0 a 1.000 anni può: imbucare la letterina, visitare le stanze della casa ed incontrare Babbo Natale.

IL TUNNEL GLACIALE - Pinguini, Orsi Polari, Renne, tantissima neve e una cascata di gelida acqua che scorre nel ghiaccio. L’unico freddo che riscalda il cuore.

LE STANZE DEL REGNO - Il percorso continua all’interno dello storico Shop del Regno di Babbo Natale attraversando L’Oasi dei Presepi, Il Salone delle Luci, La Valle dei Villaggi in Miniatura, L’impero degli Schiaccianoci e la Galleria Principale, dove in tutto questo si possono trovare oggetti e decorazioni provenienti da tutto il Mondo.

IL VICTORIAN VILLAGE - Un Villaggio in stile Vittoriano dove si può fare una sosta alla Tavola Calda, degustare prodotti tipici, bere cioccolata calda, mangiare caramelle, frutta secca e personalizzare decorazioni di Natale.

LA PISTA DI PATTINAGGIO SUL “GHIACCIO” - 160 Mq di puro, ecologico e sicuro divertimento!

UN GIRO IN SLITTA - Dove fare un viaggio virtuale in volo con Babbo Natale.

INCONTRI SPECIALI - Ci sono incontri che puoi fare solo qui, al Regno di Babbo Natale, li puoi trovare ovunque…Puoi ballare con Rudy la Renna o Scherzare con Steve il Candy Cane, abbracciare il 100% Elfetto e tutto questo in totale sicurezza grazie a Henry lo Schiaccianoci, la guardia del Regno.