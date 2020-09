Centenari: 'Festa di Liberetà al mare. A Orbetello un’occasione di confronto sul futuro della Toscana'

Ci saranno Giani, Casamenti, Gramolati e Alessandro Benvenuti, fra gli altri.

Orbetello, venerdì 11 settembre, ore 10:00, Coop “La Peschereccia”.



Orbetello: Venerdì 11 settembre Orbetello ospiterà la “Festa del mare di Liberetà”, lo storico mensile dello Spi Cgil nazionale. "Sarà un’occasione importante di confronto sui temi dello sviluppo della nostra regione. L’appuntamento, infatti, è dedicato a “La Toscana prima e poi”, e vedrà la partecipazione in veste di relatori di Alessio Gramolati, segretario regionale dello Spi; l’attore Alessandro Benvenuti; Sergio Cofferati e Marco Tognetti, Maria Chiara Cavallini e Stefano Grifoni, Vannino Chiti".



L’appuntamento è per le ore 10.00 alla sede dei pescatori di Orbetello, in via Leopardi 9.



Ad aprire la mattinata i saluti del sindaco di Orbetello Andrea Casamenti, e di Eugenio Giani, candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione.