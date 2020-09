Terzo settore, indagine Cesvot: 'A Grosseto un ente su 4 ha chiuso'

Presentati i dati della prima indagine post emergenza in Toscana. Il 25% denuncia gravissime difficoltà economiche e l’80% problemi sul volontariato.

Il presidente Gelli: “L'esperienza della pandemia reclama più sanità, più servizi, più assistenza, più sociale e non possiamo farlo senza il contributo del terzo settore”

Grosseto: Un ente su 4 ha dovuto chiudere o sospendere completamente la sua attività. Il terzo settore nella provincia Grosseto ha subito duramente il colpo di coda della pandemia Covid-19, più della media regionale del 14,2%. E' il quadro che emerge dall’indagine condotta da Sociometrica per conto di Cesvot, dedicata a valutare l’impatto dell’epidemia sugli enti del Terzo settore in Toscana. Il resto degli enti ha ridotto, a varie intensità, la sua normale attività, ma tutte, dalle onlus alle cooperative sociali, riscontrano difficoltà. La causa? Le difficoltà economiche. Da una parte l’impossibilità di reperire risorse per far funzionare l’attività quotidiana, anche attraversi eventi e iniziative pubbliche, e dall’altra anche i nuovi costi legati all’acquisto dei dispositivi di protezione individuale che devono essere garantiti agli operatori. Il 25% ha dichiarato di essere in una gravissima situazione economica. Negativo anche un altro fronte cruciale per le associazione: i volontari, il motore che muove il terzo settore. Solo il 20% delle realtà grossetane non ha avuto problemi, la stragrande maggioranza ha riscontrato non solo problemi nel reclutare volontari, ma soprattutto difficoltà oggettive nel farli lavorare in sicurezza.



Nonostante questo quadro che fotografa una situazione a tinte fosche, l’indagine ha messo in evidenza anche la grande capacità di reazione delle associazioni, che sono totalmente determinate a continuare le attività, nonostante la crisi di oggi. L’83% ha infatti fiducia nel futuro



Federico Gelli, presidente di Cesvot, è comunque ottimista: “Sono convinto che ci sia spazio per riconsiderare molti aspetti della vita collettiva, dalla riorganizzazione dei servizi socio sanitari e di assistenza, all’utilizzo delle nuove tecnologie. L’esperienza della pandemia reclama più sanità, più servizi, più assistenza, più sociale e non possiamo farlo senza il contributo del terzo settore. La politica non potrà rispondere a questa esigenza senza un’alleanza con gli enti del terzo settore. Consegniamo alla nuova classe dirigente di questa Regione tutti gli strumenti necessari perché ciò avvenga: in ultima la neonata legge regionale sul Terzo settore che sancisce e legittima il ruolo degli ets nei percorsi di co-programmazione e co-progettazione con le amministrazioni pubbliche. Da qui dobbiamo ripartire”.



Anche Antonio Preiti, direttore di Sociometrica, sottolinea la forza dell’associazionismo toscano: “Con questa indagine abbiamo scoperto che il terzo settore è stato colpito al cuore, perché la sua filosofia è la vicinanza sociale, non la distanza. La resilienza dei volontari è però più forte delle conseguenze dell’epidemia. Questo è l’asset fondamentale per un futuro da protagonista della società civile”.



Gianluca Mengozzi portavoce del Forum Regionale Terzo Settore, esprime preoccupazione: “Il danno che il virus sta producendo alle attività del Terzo Settore toscano è molto grave e non si è esaurito con la fine del lockdown. Molte attività sono tutt’ora sospese, altre si svolgono ma con le gravi difficoltà indotte dal necessario rispetto delle misure di contenimento; si tratta di una situazione che continua a dissuadere una parte della cittadinanza dalla partecipazione agli eventi collettivi, e che impedisce il lavoro di animazione sociale di volontari e militanti. Intere stagioni di attività culturali, di intrattenimento, di educazione, musicali e sportive sono state annullate, con un grave danno economico per le migliaia di organizzazioni che sostengono la propria azione sociale con l’autofinanziamento. Non possiamo dare per scontato che quando tutto questo finirà ritroveremo intatta la grande ricchezza di a ssociazioni e cooperative: per questo è importante che le istituzioni si prendano cura dell’insostituibile risorsa costituita dal Terzo Settore Toscano.”