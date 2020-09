Referendum costituzionale e elezioni regionali: alcune indicazioni

L’ufficio Elettorale resterà aperto più giorni per la consegna delle tessere elettorali.



Scarlino: Domenica 20 e lunedì 21 settembre si terranno il referendum costituzionale per la riduzione del numero dei parlamentari e le elezioni regionali per la scelta del presidente della Regione e del Consiglio regionale della Toscana.

L’ufficio Elettorale resterà aperto nei due giorni precedenti le votazioni dalle 9 alle 18 (venerdì 18 e sabato 19 settembre) e domenica 20 (dalle 7 alle 23) e lunedì 21 settembre (dalle 7 alle 15). L’Amministrazione comunale invita i cittadini a controllare la tessera elettorale e in caso di necessità di rinnovo di chiamare l’ufficio Elettorale e fissare un appuntamento (0566 38503 o 0566 38504) per il ritiro del documento. Lo sportello è aperto nei seguenti orari lunedì dalle 10 alle 12, martedì dalle 8 alle 10, giovedì dalle 14.30 alle 15.30 e il venerdì dalle 10 alle 12. Le informazioni inerenti il rinnovo o il duplicato della tessera elettorale, il voto assistito e il protocollo anti contagio da Covid-19 sono sul sito del Comune di Scarlino (www.comune.scarlino.gr.it) nella sezione della home: “Referendum costituzionale e elezioni regionali 2020”.