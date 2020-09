Lavori Enel in seguito al maltempo dei giorni scorsi. Restyling a Seggiano di linee e cabine elettriche

Seggiano: E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete di distribuzione elettrica di media e bassa tensione, informa che, in seguito alle fulminazioni per i fenomeni temporaleschi verificatisi tra il 30 e il 31 agosto, si rende necessario un intervento urgente per la sostituzione di apparecchiature danneggiate all’interno di alcune cabine elettriche collocate nel territorio comunale di Seggiano.

Gli interventi, che sono urgenti e non rinviabili, si svolgeranno lunedì 7 settembre e martedì 8 settembre in orari diversi in base alle aree interessate e al tipo di intervento da effettuare (in alcuni casi inizio ore 8:45 e conclusione nel primo pomeriggio e in altre situazioni soltanto fasce orarie ridotte ad una/due ore del pomeriggio): nel dettaglio, lunedì i tecnici di E-Distribuzione sostituiranno i sezionatori e gli interruttori motorizzati nella cabina denominata “Oleificio”, rinnoveranno alcuni tratti della linea di media tensione collegata e rimuoveranno un gruppo elettrogeno che era stato installato provvisoriamente per garantire il servizio elettrico dopo i danneggiamenti dovuti al maltempo; martedì, invece, le squadre operative dell’azienda elettrica sostituiranno i sezionatori e gli interruttori motorizzati nella cabina primaria “Seggiano smistamento” e anche in questo caso rimuoveranno un gruppo elettrogeno.

Le operazioni, che devono essere eseguite in orario giornaliero per ragioni di sicurezza, richiedono alcune interruzioni temporanee del servizio elettrico divise nei due giorni di lunedì e martedì (ogni giorno in zone diverse, in modo da diminuire i disagi), sia nell’area più centrale di viale Santa Caterina, via San Gervasio, via dell’Ospedale, via Indipendenza, via Veneto e limitrofe sia nelle località Tepolini, La Vetra, Poderuccio, Spazzavento, La Chiusa, Vignine e case sparse. Grazie a bypass da linee di riserva, le aree dei “fuori servizio” saranno circoscritte a gruppi ristretti di utenze.

I clienti sono informati anche attraverso affissioni, con il dettaglio dei numeri civici coinvolti, nelle zone interessate. E-Distribuzione ricorda di non utilizzare gli ascensori per la durata dei lavori e di non commettere imprudenze contando sull'assenza di elettricità: la corrente potrebbe essere riallacciata momentaneamente per prove tecniche. In caso di maltempo, il lavoro potrebbe essere rinviato. E-Distribuzione ricorda anche che per segnalazioni e guasti è utile contattare il numero 803.500, indicando il codice POD (nel formato IT001E…) della propria utenza riportato nella bolletta elettrica.

Inoltre, è possibile ricevere informazioni anche sui canali social facebook e twitter di E-Distribuzione nonché sul sito web www.e-distribuzione.it dove, nella sezione “interruzione di corrente”, è a disposizione la "mappa delle disalimentazioni" che fornisce dati in tempo reale sullo stato della rete elettrica.