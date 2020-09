Maremma Magazine di settembre è in edicola ed on line

Grosseto: L’estate sta finendo… dicevano I Righeira qualche anno fa... Ma, in Maremma, settembre è da sempre uno dei mesi più belli dell’anno, con un’offerta assai ricca e variegata che vi raccontiamo nel nuovo numero di Maremma Magazine, in edicola ed on line.

Tantissimi anche questo mese i servizi sui più svariati temi affrontati nel mensile di informazioni turistiche e culturali interamente dedicato alla Maremma, alla sua gente, alle sue bellezze, alle sue eccellenze, diretto da Celestino Sellaroli che dal 2003 racconta la nostra terra e tutto ciò che di bello offre: turismo, cultura, enogastronomia, storia, eventi, personaggi e molto di più!

Ne segnaliamo alcuni: «“La Città Visibile” è… “Fuori di sé” e sposta la Notte della Cultura sulle mura», «Una nuova opera arricchisce il Polo Culturale Pietro Aldi di Saturnia» e «Saturnia Film Festival, nel vivo il concorso internazionale dedicato ai cortometraggi».

E poi ancora i servizi dedicati alla Giornata in ricordo del grande etruscologo Giovannangelo Camporeale in programma a Massa Marittima, oppure a “La voce di ogni strumento” che celebra quest’anno il decennale ed al «Gruppo Vasari, da oltre vent’anni al servizio della salute».

In evidenza anche un altro poker di approfondimenti su luoghi da scoprire e personaggi: «Montiano, il “terrazzo della Maremma” dove a regnare è il silenzio», «Niccioleta, un tipico villaggio minerario pieno di storia, nel cuore delle Colline metallifere», «Roccalbegna e Ambrogio Lorenzetti, un legame antico nel segno di… una pala» e «“Giovanni Chelli, sacerdote e cittadino italiano” e soprattutto acceso patriota!».

Per la rubrica «Di vino in cibo | I protagonisti dell’enogastronomia maremmana» l’approfondimento è tutto per «Poggio La Luna, la bella storia di una donna speciale: Elisabetta Tommasoni».

«Il vino del mese» è il «Rosé 2019 IGT Toscana, la scommessa vincente di Conti di San Bonifacio Wine & Wellness Retreat».

Da citare, infine, per la rubrica «A Tavola | Il ristorante del mese» il focus sul «Gabbiano 3.0, la nuova affascinante sfida di Chef Alessandro Rossi nella sua toscana, a Marina di Grosseto».

Insomma, un numero incredibile, pieno di cose belle, con tantissimi servizi tutti da scoprire.

Maremma Magazine è in vendita in tutte le edicole della provincia di Grosseto e nella zona della Val di Cornia (basso livornese), ma si può acquistare e leggere anche on line attraverso la nostra piattaforma digitale raggiungibile da questo link: https://goo.gl/pG3sGP che consente appunto di acquistare e leggere la copia digitale, da PC, tablet e smartphone.

Buona lettura!

In copertina, un bel panorama della Costa d’Argento (con sullo sfondo l’Isola del Giglio) visto dal Boutique Hotel Torre di Cala Piccola (Monte Argentario)