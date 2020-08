'Viveterna Terrace', presentato il progetto alla presenza di Regione e Comune

Castiglione della Pescaia: Presentato il 22 agosto il progetto Viveterna Terrace, che rappresenta un nuovo concept di giardino-terrazza esperienziale e prevede la valorizzazione di uno dei luoghi più straordinari di Castiglione della Pescaia: la sua posizione, sul crinale di Poggio alle Trincee, non solo gode di un panorama che abbraccia il paese, la pianura maremmana, il Parco della Maremma, l’Argentario, le isole del Giglio, Formiche, Montecristo, Elba e Corsica e la bellissima macchia mediterranea, ma offre anche opportunità di studio scientifico e di didattica.

Il Progetto, già presentato al Comune di Castiglione della Pescaia nell’agosto 2019, è stato proposto ufficialmente alla presenza del consigliere Leonardo Marras, rappresentante della Regione Toscana e dell’Assessore Susanna Lorenzini dell’Amministrazione Comunale locale.

Viveterna Terrace è uno spazio totalmente integrato nel verde, plastic free e rigorosamente senza barriere, pensato per offrire ai propri ospiti emozioni ed esperienze strettamente legate all’identità di Castiglione della Pescaia ed al suo mare, al suo patrimonio culturale, enogastronomico e naturalistico.

Carlo Citter, professore di Archeologia presso il Dipartimento di Scienze Storiche e del Patrimonio Culturale dell’Università di Siena, durante l’incontro ha evidenziato come dalla location sia ancora possibile leggere il sistema di comunicazione utilizzato nel medioevo, quando furono costruite una serie di torri di avvistamento per contrastare gli sbarchi dei pirati: l’informazione di pericolo era trasmessa dai soldati attraverso il sistema degli specchi o dei fuochi, ed era visibile da tutti gli avamposti lungo la costa. Una di queste torri è ancora presente presso il Viveterna Terrace: si tratta della Torre de Il Molinaccio, trasformata in molino molto probabilmente in epoca recente quando ancora Poggio alle Trincee faceva parte di una azienda agricola che coltivava piante di olivo.

E’ stato annunciato che la proprietà si impegna di collaborare per il suo recupero ed a realizzare un percorso naturalistico con stazione didattica per le scolaresche, nonché a sottoscrivere protocolli mirati con la Fondazione Polo Universitario Grossetano, l’Università di Siena, la Marina e l’Aeronautica Militare per studi topografici, archeologici, astronomici ed anche per il controllo della sicurezza marittima.

Nell’occasione è stato ribadito che il Progetto Viveterna, pur sviluppandosi nell’ambito dell’imprenditoria privata e coinvolgendo imprese locali come la Rinaldo Favilli srl che si occuperà di curare la parte botanica secondo le linee guida di Regione Toscana, Soprintendenza e Comune di Castiglione della Pescaia, opera con il supporto delle istituzioni locali e regionali per ottenere risultati di respiro internazionale che guardino all’interesse collettivo e rilancino il territorio.

E’ stato inoltre rinnovato il sodalizio con la Fondazione Ospedale Pediatrico Meyer, alla quale destinare le somme raccolte nell’ambito di iniziative pubbliche e private.