Gran finale per 'Roselle ArcheoFilm' con la 'Catastrofe di Pompei nel mito di Achille'

Chiude in bellezza stasera, domenica 23 agosto, la seconda edizione di Roselle ArcheoFilm - Premio “O. Fioravanti

Grosseto: Gran finale per il Festival del cinema archeologico ospitato nell’Area archeologica di Roselle, alle porte di Grosseto. Si parte alle 21.15 con l’ultimo dei film in concorso dal titolo “Pompei, dopo il disastro” (Nazione: Italia, Germania - Regia: Sabine Bier - Produzione: Massimo My).

Per la prima volta e in maniera altamente spettacolare un film racconta gli avvenimenti subito successivi all’eruzione del Vesuvio del 79 d.C. e gli interventi di emergenza voluti dall’imperatore Tito per soccorrere le popolazioni colpite dal disastro. Al termine della proiezione verrà assegnato il Premio “O. Fioravanti” 2020 al film scelto dalla giuria tecnico-scientifica. A seguire il pubblico potrà assistere al piccolo grande capolavoro di animazione “Achille nell’isola di Skyros” (Nazione: Spagna - Regia: J.L. Gomez Merino).

Di soli cinque minuti, il corto cinematografico racconta l’avventura di Achille nella famosa isola dell’Egeo, nascosto tra le figlie del re per evitare il suo destino di guerra e morte: scoperto e smascherato dall’astuto Ulisse, diventerà infine l’eroe della guerra di Troia che tutti conoscono. Ospite d’onore della serata conclusiva Giuliano Volpe, archeologo e scrittore dell’Università di Bari che intervistato da Piero Pruneti, direttore di Archeologia Viva, parlerà del mestiere dell’archeologo tra vocazione e realt quotidiana.

Il festival è organizzato da Archeologia Viva/Firenze Archeofilm con Direzione Regionale Musei della Toscana / Area archeologica nazionale di Roselle e Associazione M.Arte; si svolge con il patrocinio di Comune di Grosseto in collaborazione con Museo Archeologico e d’Arte della Maremma, Fondazione Grosseto Cultura; con il contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze e la partecipazione di Conad e Banca Tema. Per il programma completo: www.firenzearcheofilm.it

INGRESSO GRATUITO

prenotazione consigliata

Proiezioni serali: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. - Proiezioni pomeridiane: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Info: 0564.102403 (Area Archeologica Nazionale di Roselle) - 0564.488752 (Museo Archeologico e d’Arte della Maremma)