‘Granai della Cultura, XIX Festival Internazionale di Letteratura Resistente’

Il 24 agosto va in scena il Processo a Marcello Baraghini: “Non mi festeggio, mi faccio processare”.

Pitigliano: Prosegue il programma delle iniziative e degli eventi della XIX edizione del Festival Internazionale di Letteratura Resistente - Granai della cultura, a Pitigliano dal 18 al 30 agosto.

Lunedì 24 agosto, alle 21.00 presso Le Macerie, “Maghi e ciarlatani. Enrico Baraldi e Matteo Cavicchini raccontano Joseph Pinetti” e, a seguire, “Emilio Celata processa Marcello Baraghini”.

Il primo appuntamento ruota tutto intorno alla figura di Joseph Pinetti, che a metà del XVIII secolo da Orbetello partì alla volta di Parigi in cerca di fama e successo: prestigiatore, ciarlatano, negromante, inventore, si affermò diventando il mago più celebrato del suo tempo. Enrico Baraldi, psichiatra e scrittore, e Matteo Cavicchini, maestro di musica, racconteranno al pubblico la sua esistenza tormentata, la vita di un avventuroso autodidatta che conquistò la Francia con i suoi esperimenti in bilico tra magia e scienza, tra antiche leggende e nuove scoperte tecnologiche.

A seguire, Marcello Baraghini, fondatore di Stampa Alternativa, si farà processare da Emilio Celata, attore e autore pitiglianese. Un brillante, divertente e impertinente duello a suon di battute, trucchi e giochi di dialettica, in cui “l’editore all’incontrario” si sottoporrà alla critica impietosa delle tappe principali della sua rivoluzione editoriale e culturale iniziata nel 1970: “Non una festa per autocelebrare i cinquant’anni di Stampa Alternativa, - spiega Baraghini - ma un processo dissacratorio che, pur non dimenticando le proprie radici, guarda ostinato e irriverente al futuro, con il nuovo progetto Le Strade Bianche”.

Tutti gli eventi sono organizzati nel rispetto delle norme vigenti per il distanziamento sociale. Il Festival ha il patrocinio del Comune di Pitigliano e della Proloco L’Orso.