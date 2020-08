Sabato al cinema 'Archeologico' di Roselle tra città sommerse e misteri svelati

Stasera, sabato 22 agosto, la seconda edizione di Roselle ArcheoFilm - Premio “O. Fioravanti”, ore 21.15 ingresso gratuito (prenotazione consigliata).

Grosseto: Seconda e penultima serata di cinema archeologico nel celebre sito di Roselle (Gr). S’inizia alle 21,15 con “Pavlopetri - Un tuffo nel passato” (Nazione: Inghilterra - Regia: Paul Olding) per scoprire appena al largo della costa meridionale della Grecia continentale la più antica città sommersa del mondo.

Un team di esperti utilizza tecnologie all’avanguardia per rintracciare i secolari segreti del complesso di strade ed edifici in pietra che si trovano sott’acquaa meno di cinque metri. Il programma prosegue con un altro capolavoro: “Indagini archeologiche. Persepoli, il paradiso persiano” (Nazione: Francia - Regia: Angès Molia, Raphaël Licandro). Questa volta siamo sugli altopiani iranici dove si trova la culla di una delle più grandi civiltà di antichi costruttori. Qui i Persiani hanno edificato un capolavoro di architettura monumentale: Persepoli.

Ospite della serata Chiara Valdambrini, direttore Museo Archeologico e d’Arte della Maremma, intervistata da Piero Pruneti, direttore di Archeologia Viva sul popolamento del grossetano dalla Preistoria fino al Medioevo.

Il pomeriggio di sabato prevede la proiezione presso il Museo di Storia Naturale di Grosseto (str. Corsini, 5) del film “Iceman Reborn” (Nazione: USA - Regia: Bonnie Brennan). Assassinato più di cinquemila anni fa, Oetzi, la più antica mummia umana rinvenuta, è riportato in vita attraverso la modellazione 3D. Recentissime scoperte fanno luce non solo su questo misterioso uomo antico, ma sugli albori della civiltà in Europa.

Il festival è organizzato da Archeologia Viva/Firenze Archeofilm con Direzione Regionale Musei della Toscana / Area archeologica nazionale di Roselle e Associazione M.Arte; si svolge con il patrocinio di Comune di Grosseto in collaborazione con Museo Archeologico e d’Arte della Maremma, Fondazione Grosseto Cultura; con il contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze e la partecipazione di Conad e Banca Tema.

Per il programma completo: www.firenzearcheofilm.it - prenotazione consigliata proiezioni serali: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.