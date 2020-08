Covid19, la situazione nella Asl Toscana sudest

In provincia di Grosseto si registrano 4 nuovi casi.

Grosseto: La situazione dalle ore 14 del giorno 16 agosto alle ore 14 del giorno 17 agosto relativa alla diffusione del COVID evidenzia nella Asl Toscana sud est 5 casi:

PROVINCIA DI GROSSETO

- 1 donna di 46 anni - Comune di Sorveglianza Monte Argentario. Rientrata dalla Romania. In isolamento, asintomatica.

- 1 uomo di 57 anni - Comune di Sorveglianza Roma. Rientrato dagli USA. In isolamento ad Orbetello, asintomatico. Si è trasferito al domicilio di Roma.

- 1 donna di 24 anni - Comune di Sorveglianza Roma. Rientrata dagli USA. In isolamento ad Orbetello, asintomatica. Si è trasferita al domicilio di Roma.

- 1 uomo di 64 anni - Comune di Sorveglianza Grosseto. Di origine senegalese, residente a Follonica. Si è presentato in PS per comparsa di dispnea. Ricoverato in MI-COVID

PROVINCIA DI SIENA

- 1 uomo di 42 anni - Comune di Sorveglianza Castellina in Chianti. Residente a Magenta(MI). In isolamento, paucisintomatico.

Il Dipartimento di Prevenzione in considerazione dei casi emersi in questi giorni in provincia di Grosseto e Siena ha incrementato l’attività di tracciamento dei contatti stretti. Tale attività ha evidenziato 0 contatti per i caso di Grosseto e 15 contatti per il caso di Siena che sono stati immediatamente posti in isolamento. Tutti i soggetti sono stati sottoposti a tampone di cui siamo in attesa dei risultati.

Dalle ore 14 del giorno 16 agosto alle ore 14 del giorno 17 agosto sono stati validati 428 tamponi.