Torna la Mostra mercato del disco, cd e dvd

Follonica: I prossimi 21, 22, 23 Agosto torna a Follonica la Mostra mercato del disco, cd e dvd, un appuntamento giunto alla 15° edizione, che appassiona migliaia di amatori.

Oltre 60 metri di esposizione con collezionisti da tutta Italia per vendere o scambiare i propri tesori musicali, no stop dalle 18:00 alle 24:00: dischi in vinile 33 e 44 giri, cd, merchandising.

Potrai fare una passeggiata nella fantastica cornice di Piazza Sivieri a Follonica, rinomata località balneare toscana, lasciandoti travolgere da una atmosfera di altri tempi ed imbattendoti in dischi classici, ma anche edizioni di nicchia.

Norme anti coronavirus rispettate con gli espositori collezionisti piu distanziati e invitiamo i visitatori a visitare l'evento con la mascherina, a disinfettarsi le mani con il gel disinfettante e a non creare assembramenti.

Vieni a trascorrere una serata alternativa alla scoperta della musica, Ganzo vi aspetta!

Ingresso gratuito. La Mostra del Disco di Follonica è organizzata da Ganzo Eventi Culturali in collaborazione con la PRO LOCO Follonica e il patrocinio della Città di Follonica

Per informazioni, è possibile scrivere un’e-mail all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o visitare la pagina Facebook Mostra Mercato del Disco