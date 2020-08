Le 'Meraviglie del nostro mare' al Museo di storia naturale della Maremma

Giovedì 13 agosto la proiezione delle fotografie subacquee del naturalista Marco Porciani

Grosseto: Tutte le meraviglie nascoste nei fondali maremmani, catturate dagli scatti fotografici del naturalista Marco Porciani.

Fotografie che verranno proiettate giovedì 13 agosto a partire dalle ore 21.15 al Museo di storia naturale della Maremma in una serata speciale, “Fin dove si tocca… Meraviglie del nostro mare” a ingresso libero e gratuito, fino ad esaurimento posti, nel rispetto delle norme anti-Covid.

È consigliata la prenotazione, compilando un form online al link www.museonaturalemaremma.it/eventi-museo-toscana. «A chi non è capitato di fare il bagno in una delle località che la nostra costa offre e di osservare qualche pesce vicino alla riva? Eppure – osservano dal Museo di storia naturale della Maremma – in pochi sanno quali e quante specie popolano i nostri fondali, anche a pochi metri dalla costa.

Marco Porciani, appassionato naturalista, da alcuni anni ha sviluppato la passione e l'interesse per una forma di fotografia subacquea a portata di tutti, immortalando nei propri scatti specie che lasceranno stupiti e incuriositi». Per informazioni è possibile chiamare il museo al numero 0564 488571. Nell'occasione sarà possibile anche sottoscrivere o rinnovare la Grosseto Card di Fondazione Grosseto Cultura, che dà diritto a diventare socio e usufruire di una serie di agevolazioni (tutte le informazioni sono sul sito www.fondazionegrossetocultura.it).