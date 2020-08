Summer events 2020 sulle rive del Lago dell'Accesa

Massa Marittima: Nell'ambito del Summer events 2020 sulle rive del Lago dell'Accesa, MeloSgrano - Tuscan Street Food e il Comune di Massa Marittima organizzano una rassegna di eventi, visite guidate, performance e incontri al Lago dell'Accesa nei mesi di agosto e settembre 2020.

Giovedì 13 agosto, ore 18, secondo appuntamento: A casa di Nessy.



Nessy non è il mostro occulto tra le profondità del lago. E neanche il mostro che emerge improvviso a spaventare l'uomo. Nessy è la natura, la grande creatura che ci propone una giusta convivenza.



L'Amministrazione incontra le realtà territoriali che intraprendono percorsi innovativi e inclusivi: Pulmino Contadino, Melograno Società cooperativa sociale, Ritrovare la via dell'orto e Casa nella Natura.



Con la partecipazione e la performance di Liber Pater, l'associazione che ha preso vita nel 2014 grazie all'ispirazione di Massimiliano Gracili e al grande lavoro di Sonia Lenzi.



Ritroviamo la naturale via dell'orto in riva al lago. Per raccontare tutte le storie che nessuno ancora conosce, la storia di Marta e del Pulmino, della collettività che si sta formando intorno all'emporio di comunità, servono musica, attori, contadini, architetti, scenografi e giornalisti.

E soprattutto un grande pubblico, curioso. Divertirsi insieme per crescere. Tutto questo è spettacolo, informazione, dialogo, partecipazione.



Sulla riva del Lago, alle ore 18, l'assessore all'Urbanistica e Lavori Pubblici Maurizio Giovannetti dialoga con Massimo Iacci, presidente della Cooperativa Melograno, Marta Carugati, architetto Paea (Progetti alternativi per l'energia e l'ambiente), Eleonora Cancelli di Pulmino Contadino e Corinna Brezzi con Pietro Ceciarini di Ritrovare la via dell'orto. Modera l'incontro Luisella Meozzi, giornalista specializzata in ambiente e agroalimentare.



Sulla via dell'orto, oggi c'è un pulmino carico di... MelanzaneCaroteCavoliPescheCiliegieAlbicocche coltivate qui. Proprio qui. Un pulmino carico di allegria, fantasia, buone intenzioni per vivere meglio. Economia circolare e imprenditoria civica. Scambio. Riciclo. Collaborazione.



l Pulmino Contadino raccoglie in un unico gruppo le aziende agricole e i loro sostenitori, cittadini e contadini biologici, solidali, autentici e percorre ogni venerdì le strade che dalle Colline Metallifere arrivano ai lembi estremi della provincia.

E poi c'è una casa su ruote immersa nella natura, quel verde potente delle Colline Metallifere, subito fuori dalla città di Massa Marittima. È una casa vera, la casa di Marta, che non consuma suolo e non oltraggia la natura, e che si apre come casa-esposizione al pubblico.

Tutti i partecipanti possono fare parte del Pulmino da subito e possono intervenire a questo dialogo interattivo: intorno, tutto intorno, ci sono persone che sentono il bisogno di un'alternativa accessibile. È una comunità in evoluzione, mangiare è solo il primo degli atti di una società che si sposta verso gli obiettivi di pace, inclusione, evoluzione.