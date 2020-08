'Siena Jazz', definito il cartellone dei docenti della 50ª edizione dei Seminari Internazionali Estivi

Dal 6 al 20 Settembre, una task force musicale di grande livello internazionale, farà ancora una volta di Siena Jazz il centro di eccellenza europeo della didattica musicale Jazz.

Siena: Nonostante il periodo di emergenza in cui stiamo vivendo, le difficoltà pratiche, organizzative e di spostamento, Siena Jazz è lieta di annunciare il cartellone dei docenti che interverranno alla 50ª edizione dei Seminari Internazionali Estivi, un cartellone costituito da una vera e propria task force di grande livello internazionale che vedrà, tra gli altri musicisti-docenti la presenza di Lionel Loueke, chitarrista prestigioso spesso in tour con Herbie Hancock, Ferenc Nemeth, attualmente tra i migliori batteristi della scena Jazz mondiale, Joe Sanders, giovane contrabbassista tra le più luminose rivelazioni per il suo strumento e il sassofonista Seamus Blake, musicista grandemente apprezzato a livello internazionale.

Accanto ai grandi nomi internazionali faranno gli onori di casa alcuni dei più prestigiosi jazzisti italiani, riconosciuti nel mondo, come Stefano Battaglia, Diana Torto, Furio di Castri, Paolino Dalla Porta, Maurizio Giammarco, solo per citarne alcuni. A questo grande ensemble artistico e didattico si affiancherà Enrico Rava che ancora una volta conferma la sua presenza esclusiva ai Seminari Estivi di Siena Jazz, dirigendo una Master Class come sua unica attività di docenza in campo internazionale.

L’emergenza Coronavirus non ha intaccato la capacità di Franco Caroni, direttore artistico e didattico di Siena Jazz, nel selezionare i docenti di altissimo livello che avranno il compito di rendere unica la partecipazione dei musicisti ai Seminari Estivi di Siena Jazz. A tale riguardo il direttore dichiara: “Siamo riusciti a mantenere l’alto livello internazionale dei docenti, nonostante le difficoltà incontrate nella scelta dei grandi nomi del jazz a causa dell’emergenza mondiale.

I grandi nomi che ancora una volta Siena jazz è stata in grado di invitare ai corsi, rappresenteranno una inedita esperienza concertistica per l’esibizione di formazioni sperimentali appositamente ed esclusivamente organizzate per questa edizione.”

Gli storici Seminari Estivi di Siena Jazz, si svolgeranno a Siena dal 6 al 20 settembre 2020, e permetteranno agli iscritti, nella massima sicurezza, di acquisire l’esperienza e le informazioni utili per poter approfondire le proprie conoscenze e le proprie abilità musicali. Questi i nomi dei grandi musicisti-docenti presenti a questa edizione:

pianoforte: Stefano Battaglia, Greg Burk, Harmen Fraanje, Fabrizio Puglisi

chitarra: Lionel Loueke, Roberto Cecchetto, Lage Lund, Federico Casagrande

contrabbasso: Joe Sanders , Damien Cabaud, Paolino Dalla Porta, Furio Di Castri

batteria: Ferenc Nemeth, Ziv Ravitz, Ettore Fioravanti, Greg Hutchinson,

sax: Seamus Blake, Maurizio Giammarco, Logan Richardson, Achille Succi

tromba: Giovanni Falzone, Fulvio Sigurtà

canto: Diana Torto, Sara Serpa, Brian Zalmijn

master class: Enrico Rava (posti ESAURITI)

storia del Jazz: Francesco Martinell

“Questo è un vero e proprio Seminario anti-Covid, voluto da Siena Jazz ‘per forza o per amore’, come si usa dire spesso a Siena, - commenta Franco Caroni - progettato nella massima sicurezza, seguendo necessariamente tutte le prescrizioni sanitarie per la nostra tranquillità e per quella delle nostre famiglie. Lo staff di Siena Jazz è al lavoro per rendere la nostra sede sicura in modo da poterci concentrare tutti, studenti, docenti e personale, sulla musica e la sua organizzazione, con la massima serenità ed efficienza.”

Per problemi di contingentamento relativo al protocollo di sicurezza il numero degli iscritti sarà ridotto rispetto agli altri anni. È necessario che gli studenti prevedano per tempo la loro iscrizione al Seminario, per evitare che i posti vadano esauriti, come già successo per la Master Class tenuta da Enrico Rava.

Quest’anno, per la prima volta, i concerti che accompagnano i Seminari Estivi di Siena Jazz saranno registrati e resi disponibili online. Si tratterà di concerti con formazioni "inedite" che potremmo ascoltare soltanto a Siena e che saranno videoregistrati e ritrasmessi tramite la piattaforma My Movies, sulla base del progetto “Jazz in Toscana”, realizzato in collaborazione con la Regione Toscana.

Siena Jazz, Seminari Internazionali Estivi, iscrizioni: http://www.sienajazz.it/seminari-estivi-di-siena-jazz/