Al Museo di storia naturale della Maremma si proietta 'La fattoria dei nostri sogni'

Domenica 2 agosto un altro appuntamento con le pellicole del Clorofilla Film Festival

Grosseto: “La fattoria dei nostri sogni” di John Chester è la nuova pellicola in cartellone al Museo di storia naturale della Maremma, a cura del Clorofilla Film Festival, in collaborazione con Legambiente e la libreria Qb.

L'appuntamento con la proiezione del film è per domenica 2 agosto alle ore 21.15 nella sala conferenze della struttura museale di Fondazione Grosseto Cultura. L'ingresso è libero, ma i posti disponibili per assistere all'evento sono solo 35, a causa delle misure anti-Covid: è consigliata la prenotazione, compilando il form al link www.museonaturalemaremma.it/eventi-museo-toscana (info: 0564 488571).

Nell'occasione sarà possibile sottoscrivere o rinnovare la Grosseto Card di Fondazione Grosseto Cultura, che dà diritto a diventare socio e usufruire di una serie di agevolazioni (tutte le informazioni su www.fondazionegrossetocultura.it).

“La fattoria dei nostri sogni” (USA, 2018, 91') racconta la storia di John, un cameraman che gira per il mondo per riprendere grandi scenari naturali. Sua moglie Molly è una cuoca e blogger specializzata in cucina salutare a base di materie prime coltivate e allevate con tutti i sacri crismi. Il loro sogno è costruire una fattoria da fiaba, dove far crescere animali e piante in perfetto equilibrio con la natura.

E la spinta finale per decidersi a fare il grande passo viene loro da un cane, il trovatello Todd, che abbaia tutto il giorno quando i padroni sono fuori casa e costa alla coppia uno sfratto esecutivo dalla loro casetta di Santa Monica.