Nuovo appuntamento domani con il 'MaaM'

Grosseto: Venerdì 24 luglio in Piazza Baccarini dalle ore 19 alle 20,30 vi aspetta un nuovo appuntamento con “Il MAAM in piazza, la cultura che unisce”, talk show nato per avvicinare il pubblico a chi fa cultura, attraverso il dialogo e il confronto.

Ospite della serata sarà il direttore del Museo di Storia Naturale della Maremma, Andrea Sforzi con “Partecipa, impara, condividi: come la citizen science sta cambiando il nostro modo di fare scienza”. Moderatore della serata sarà Enrico Pizzi, giornalista direttore di Tv9.

Al termine del talk show, degustazione di prodotti tipici del territorio con l’Azienda Vitivinicola Rascioni e Cecconello e Panificio Conti di Roccalbegna.

Prenotazione consigliata allo 0564 488752