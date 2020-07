Da venerdÃ¬ 24 luglio servizi bus per Alberese senza prenotazione

Da venerdì 24 luglio servizi bus per Alberese senza prenotazione

Nuove modalità di svolgimento del servizio in seguito all’ordinanza della Regione Toscana.

Grosseto: Da venerdì 24 luglio il servizio di collegamento di Tiemme da Alberese ad Alberese mare sarà svolto senza prenotazione obbligatoria a bordo.

Potranno così salire a bordo passeggeri fino al 90% della capienza dei mezzi impiegati; questo si è reso possibile in seguito alla nuova ordinanza della Regione Toscana che ha recentemente ampliato il numero di persone che possono salire a bordo dei mezzi di trasporto pubblico.

Decade quindi l’obbligo di prenotare il servizio tramite sito web o App: saranno disponibili due rivendite di titoli di viaggio ad Alberese paese per consentire l’acquisto del titolo di viaggio cartaceo.

Nei giorni e negli orari di punta del servizio, sarà previsto un raddoppio delle disponibilità di mezzi per garantire una più omogenea distribuzione sui mezzi.

Assistenza ai turisti

L’Ente Parco regionale della Maremma per garantire la massima assistenza ed informazioni ai turisti sul servizio di trasporto, sulle modalità di fruizione del Parco e sui comportamenti a tutela del contagio da Covid-19, ha inoltre siglato un protocollo con la Proloco Alborensis per continuare le attività, già messe in atto nelle precedenti settimane. Nell’area di sosta e partenza della navetta ad Alberese (slargo accanto al centro visite in via del Bersagliere) il sabato e la domenica, per l’intero periodo di durata del servizio, saranno infatti presenti una guida ambientale e 1 o 2 volontari della Proloco Alborensis, sia per fornire le prime informazioni ai turisti decrementando la fila presente al centro visite, sia per dare l’assistenza e le indicazioni per l’utilizzo del servizio di trasporto verso il mare e le modalità di acquisto del titolo di viaggio, che da venerdì 24 potrà essere cartaceo o fatto direttamente sull’autobus con carta di credito o carta di debito. Orari invariati

Proseguono inalterati gli orari del servizio. Nel mese di luglio, la navetta da Alberese ad Alberese mare sarà attiva ogni ora dal lunedì al venerdì (cadenza ogni 60 minuti); nei giorni di sabato, domenica e festivi, la navetta seguirà la cadenza ogni 30 minuti. Per tutto il mese di agosto (fino al 31 agosto) la navetta seguirà la cadenza ogni 30 minuti per tutti i giorni della settimana.

Per informazioni, dettagli sugli orari e tariffe è possibile consultare il sito internet www.tiemmespa.it o rivolgersi al servizio Info Mobilità chiamando l'800-922.984 da telefono fisso o l'199-168.182 da cellulare.