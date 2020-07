Anima Vera lancia la App del divertimento

Intrattenimento 2020 innovativo e rivoluzionario.

"Con l'App ospiti sicuri e sempre protagonisti dell'estate 2020!".



Castiglione della Pescaia: Anima Vera, l'azienda dedicata all'intrattenimento con sede a Castiglione della Pescaia, continua a portare avanti con successo il suo rivoluzionario processo di innovazione per l'estate 2020, un anno complesso per le attività turistiche ma grazie alla tecnologia, alla passione e all'esperienza dei due titolari Antonio Alfieri e Maurizio Zamboni è nato un nuovo modo di sorridere, rilassarsi, divertirsi nonostante le difficoltà.

“Non ci siamo mai tirati indietro davanti alle sfide – dice Antonio Alfieri - così abbiamo reagito con determinazione anche dopo il Covid, con le restrizioni e le norme previste dalla legge per la tutela della salute. Abbiamo dato vita a Animazione 5.0 e la tecnologia ci ha sostenuto; siamo stati i primi in Italia con i nostri ragazzi a dare il via all'intrattenimento in villaggi, strutture, campeggi con grandi soddisfazioni e per questo ringraziamo anche chi ha creduto in noi! Eppure avevamo voglia di continuare ad andare avanti e di stupire ed ecco che abbiamo creato un unicum nel nostro settore, l'Anima Vera App!”



Quella che già è considerata l' “App dell'intrattenimento” è uno strumento interattivo dedicato agli ospiti delle strutture nelle quali lavora Anima Vera, una nuova rivoluzione digitale che l'azienda toscana adotterà in questa estate 2020 e che diventerà un elemento indispensabile anche in futuro.



In pratica, scaricando l'App sul proprio dispositivo, si ha a disposizione: la possibilità di effettuare direttamente le prenotazioni per le varie attività; il programma delle attività aggiornato; la comunicazione diretta con lo staff e l'interazione nei giochi e nei talent proposti da Anima Vera.



“Sicurezza, informazione e coinvolgimento sono i temi che ci hanno spinto alla creazione dell'App perché un vero intrattenimento non può prescindere da questi elementi: gli ospiti hanno bisogno di sentirsi parte della comunità del divertimento, di interagire, di essere protagonisti! Crediamo di offrire in questo modo uno strumento unico che arricchisce il panorama dei nostri servizi!”

Info www.animavera.it