L’AUSER distribuirà le mascherine della Regione Toscana nelle frazioni

Il servizio verrà effettuato dove le edicole non si occupano della distribuzione o non sono presenti.

Roccastrada: a partire da lunedi prossimo Auser in collaborazione con il Comune di Roccastrada provvederà alla distribuzione delle mascherine della Regione Toscana secondo un calendario definito e concordato, nelle frazioni ove le edicole non si occupano della distribuzione o dove non sono presenti.

Questo il calendario degli appuntamenti per la distribuzione:

RIBOLLA: Tutti i Lunedi e Giovedi dalle16,00 alle 18,00 presso la sede AUSER

STICCIANO SCALO: Tutti i Martedi dalle 16,00 alle 18,00 presso il centro civico

STICCIANO PAESE: Lunedi 20 Luglio dalle 17,00 alle 18,00

MONTEMASSI: Tutti i Venerdi dalle 16,00 alle 18,00 presso la sede ARCI

PILONI: Venerdi 31 Luglio dalle 17,00 alle 18,00

I cittadini che intenderanno ritirare le mascherine dovranno esibire la tessera sanitaria.

“Apprezzo molto questa iniziativa dell’Auser – queste le parole del Sindaco Francesco Limatola – che si unisce alle preziose forme di collaborazione messe in campo su tutto il territorio comunale in particolare nel periodo dell’emergenza sanitaria e che ha previsto la consegna dei pacchi a domicilio e l’aiuto di ogni genere alle persone bisognose. Ringrazio anche la Regione Toscana che ha accolto la proposta del Comune di Roccastrada di farsi carico della distribuzione in località non servite dalle edicole, fornendoci l’accredito all’app per la lettura della carta sanitaria”.

“Colgo l’occasione per ringraziare ancora una volta – prosegue Limatola - tutte le associazioni del terzo settore del nostro territorio che a vario titolo, coinvolgendo molti dei loro associati, hanno fornito un grosso contributo nella gestione delle varie fasi dell’emergenza sanitaria”.