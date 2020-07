Civitella Paganico: aperte le iscrizioni al centro estivo per bambini da 3 mesi a 3 anni

Il nuovo progetto educativo – dal 6 luglio al 31 agosto – vuole essere un sostegno per le famiglie e i bambini dopo il periodo di isolamento a causa del Covid-19.



Civitella Paganico: Il Comune di Civitella Paganico ha previsto l’attivazione di un centro estivo per i bambini compresi nella fascia d'età 0-3 anni nel periodo che va dal 6 luglio al 31 agosto 2020. «Siamo molto soddisfatti di essere riusciti a mettere in campo un altro progetto educativo - commentano il sindaco Alessandra Biondi e l'assessore alle politiche sociali, Luciana Ciacci - per venire incontro alle esigenze delle famiglie e a quelle dei bambini dopo il periodo di isolamento e distanziamento sociale a causa del Covid-19». Il progetto è finanziato con risorse del bilancio comunale e in piccola parte da un contributo di Regione Toscana.

Il centro estivo è rivolto esclusivamente ai bambini (da 3 mesi compiuti a 3 anni) iscritti all’Asilo Nido “Lo Scarabocchio” nell’a.e. 2019/2020. Il servizio sarà attivo dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 13, con possibilità di scelta fra i seguenti periodi: dal 6/07 al 31/07, dall' 1/08 al 31/08 oppure per tutto il periodo dal 6/07 al 31/08.



Il servizio si svolgerà nel giardino dell’asilo nido “Lo Scarabocchio” e della scuola primaria di Paganico con appoggio alla struttura dell’asilo.



Le tariffe mensili di compartecipazione saranno applicate sulla base degli ISEE presentati per l’anno educativo 2019-2020, come segue:

1^ Fascia ISEE da 0,00 € a 10.000 € 80,00

2^ Fascia ISEE da 10.000,01 € a 20.000,00 € 120,00

3^ Fascia ISEE da 20.000,01 e oltre € 180,00



Il rapporto educatore/bambino sarà di 1 a 5 per fascia di età 0-3 anni; per un totale di 20 bimbi. Le domande saranno accolte secondo l’ordine del numero di protocollo in arrivo. Al fine di evitare assembramenti, ingressi e uscite saranno scaglionati.



La procedura del triage prevede: verifica della temperatura corporea non superiore ai 37,5°; autodichiarazione firmata dai genitori sullo stato di salute del bambino e dei familiari, sull'assenza di sintomi parainfluenzali negli ultimi 14 giorni e di contatti con soggetti risultati positivi al Covid-19.



Le domande di iscrizione devono essere presentate esclusivamente per email al seguente indirizzo: entro le ore 13:00 del 3/07/2020.



Il pagamento dovrà essere eseguito mediante bonifico bancario utilizzando il seguente IBAN: IT 66 Y 01030 72233 000063112270, indicando il cognome e nome del bambino, il periodo di frequenza e la seguente causale: “Frequenza Centro Estivo 2020 bambini 0-3 anni”.



Scadenze per il pagamento: per il periodo dal 6/07 al 31/07 - scadenza per il pagamento: 10/07/2020; per il periodo dall'1/08 al 31/08 - scadenza per il pagamento: 10/08/2020.