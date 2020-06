Primo pacchetto di interventi a sostegno delle attivitÃ  economiche

Primo pacchetto di interventi a sostegno delle attività economiche

Esenzione della Tari anche ai negozi rimasti chiusi, fra l'altro parcheggi gratis nel mese di agosto.



Sorano: La giunta comuale di Sorano ha approvato un primo pacchetto di interventi a sostegno delle attività economiche colpite dall'emergenza sanitaria.

Nel dettaglio il pacchetto prevede:

- ESENZIONE DAL PAGAMDNGO DELLA TARI PER IL PERIODO DI 4 MESI - DA MRZO a GIUGNO - PER TUTTE LE ATTIVITA' TURISTICHE (alberghi, ristorangi, agriturismi, villsggi etc), PER I PUBBLICI ESERCIZI, PER I NEGOZI RIMASTI CHIUSI NEL PERIODO dell'emergenza sanitaria, PER I LABORATORI E PER I CAPAPNONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI DI PRODUZIONE



- ESENZIONE DAL PAGAMENTO DELLA TOSAP PER IL PERIODO 11 MARZO-31 DICEMBRE PER ATTIVITA' TURISTICHE E PUBBLICI ESERCIZI



- PER FAVORE L'ACCOGLIENZA TURISTICA E LE ATTIVITA' COMMERCIALI SARANNO GRATUITI nel mese di agosto I PARCHEGGI DI SORANO E DI SOVANA A PAGAMENTO



- PARTECIPAZIONE ATTRAVERSO COFINANZIAMENTI AI PROGETTI DI PROMOZIONE VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO PROMOSSI ASSIEME AI COMUNI DI PITIGLIANO E MANCIANO (PROGETTO RINCOMINCO DA TRE) E CON L'AMBITO OTTIMALE TURISTICO MAREMMA SUD (PROGETTO MAREMMA SICURA PER NATURA)



"L'impegno della giunta - ha sottolineato il sindaco Pierandrea Vanni -, è quello di adottare ulteriori interventi. Siamo consapevoli della gravita' della crisi economica e della necessità di fare ogni sforzo compatibilmente con le disponibilità del Comune che purtroppo sono modeste. Stiamo facendo tutto il possibile per ottenere una diminuzione della Tari 2020 prima di tutto per le utenze domestiche (la scadenza della pima rata è stata posticipata al 31 luglio da metà aprile) a fronte di un'impostaione del gestore Sei toscana che non condividiamo assolutamente".

Il sindaco riferirà al consiglio comunale i provvedimenti indicati.