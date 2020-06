Parco della Maremma: Approvato il bilancio

Marras (PD): “Dalla Regione arriveranno nuove risorse per far fronte alla stagione post emergenza Covid”

Grosseto: “Abbiamo approvato un bilancio assolutamente in equilibrio con oltre 2milioni di euro di valore della produzione, questo significa che il Parco regionale della Maremma è un ente sano e ben gestito – commenta Leonardo Marras, capogruppo PD Regione Toscana dopo il voto in aula –.

Un ente che però, come tutte le attività economiche ed in particolare quelle legate al turismo, ha subito danni ingenti dall’emergenza Covid registrando un crollo delle presenze nei mesi primaverili; gli ingressi turistici rappresentano circa il 25% dei ricavi del Parco e la diminuzione delle entrate non permette, ad oggi, di realizzare attività preventivate come il progetto di mobilità sostenibile o l’ampliamento dei servizi di visita con guida.

Per questo, in occasione dell’approvazione del bilancio, come gruppo PD abbiamo presentato e votato un ordine del giorno con cui si chiede alla giunta di valutare un nuovo contributo economico per cofinanziare le iniziative di fruizione turistica del Parco che è la cartolina per eccellenza della Maremma e della sua vocazione alla natura e al turismo slow”.

Il bilancio e l’ordine del giorno sono stati approvati a maggioranza dall’aula del Consiglio regionale.