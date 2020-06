Il progetto GI.F.T. del Cif provinciale e comune Montieri rivolto ai giovani

Montieri: Si chiama GI.F.T. - Giovani Futuro e Territorio il progetto con il quale il CIF provinciale di Grosseto ed il comune di Montieri hanno partecipato in sinergia rispondendo alla call de l'Avviso pubblico per la concessione a soggetti del terzo settore di contributi in ambito sociale – anno 2019 lanciato dalla Regione Toscana.

Il progetto è stato approvato con D.D.R. 19693/19 ed ha ottenuto un importante finanziamento da parte della Regione Toscana con il contributo del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

L'idea, nata e sviluppata ante emergenza, era di presentare un progetto rivolto ai giovani del territorio sulla base di una rilevazione dei loro bisogni che il CIF Provinciale ha potuto mettere in atto grazie alla stretta collaborazione con il Comune di Montieri.

Il progetto era nato per creare momenti di aggregazione, di studio e di crescita educativa e personale in spazi aperti ma a causa dell'emergenza sanitaria in atto è stato riformulato ed adeguato ai nuovi ed importanti bisogni emergenti.

Questi mesi ci hanno dimostrato la straordinaria importanza di abbattere definitivamente il digital divide tra i territori e soprattutto di garantire a tutti gli studenti pari opportunità nell'accesso e nell'utilizzo delle tecnologie informatiche, ormai primarie nel loro percorso scolastico e, più in generale, nella loro crescita umana e professionale.

Ed è proprio da questa crisi inaspettata che è nata la consapevolezza di dover trasformare la situazione di emergenza e di grave difficoltà che stiamo vivendo in un' opportunità di crescita, acquisendo sia la consapevolezza del momento storico attuale, sia l’occasione di implementare ed accrescere le nuove competenze che oggi ci sono richieste.

Competenze nuove, che vedono impegnati i giovani studenti mediante attività educative/scolastiche e per le quali è richiesto un pieno coinvolgimento delle famiglie nel loro percorso di crescita.

"Attraverso questo progetto vogliamo rispondere ai bisogni del territorio, concorrere a rendere le scuole ancor più attrezzate e moderne mettendo al centro dei nostri obiettivi però il “bene comune”, l'uguaglianza e le pari opportunità" afferma Maria Grazia Sabatini, presidente del CIF Provinciale di Grosseto.

Il cuore del progetto è costituito dal cd. Daily Resources grazie al quale si utilizzeranno parte dei contributi ottenuti per dotare di PC e tablet gli studenti del territorio sulla base di una valutazione preliminare dei bisogni funzionale a garantire a tutti pari opportunità nell'accesso ai dispositivi informatici. Le risorse ottenute permetteranno di fornire risposte a decine di studenti e la platea sarà quella delle primarie e secondarie di primo grado del comprensivo Don Curzio Breschi con particolare attenzione al comune di Montieri, promotore del progetto insieme a CIF, ma, più in generale, saranno indirizzate a colmare i divari tra gli studenti ed a garantire pari opportunità a tutti nel territorio.

Il progetto proseguirà con laboratori, gestiti da esperti e coordinati da CIF, che prenderanno il via dal prossimo mese di ottobre e che toccheranno vari e molteplici aspetti, dall'accrescimento delle competenze informatiche all'uso consapevole dei social network per i ragazzi a supporti motivazionali finalizzati a supportare una lenta ripartenza dopo un periodo difficilissimo per il mondo della scuola.

"Desidero ringraziare il CIF Provinciale con la sua presidente Maria Grazia Sabatini e quello Regionale e la sua presidente dott.ssa Katia Orlandi" - dice il sindaco di Montieri, Nicola Verruzzi - " ci siamo ritrovati a dover riconvertire un progetto già predisposto e sul quale avevamo lungamente lavorato per far fronte a nuovi bisogni e sopravvenute necessità; con queste risorse forniremo risposte sostanziali a moltissimi nostri studenti ed al territorio più in generale. Il lockdown e l'emergenza sanitaria ci hanno fatto capire la centralità di vivere connesi e la possibilità di poter vivere lontani dai grandi centri ma con le finestre aperte sul mondo a condizione di abbattere definitivamente a livello nazionale il digital divide tra i territori e di garantire condizioni paritarie nell'accesso ai dispositivi informatici. Il diritto ad essere connessi è diventato a pieno un titolo un diritto primario, individuale ma anche sociale ed economico. Abbiamo scelto scientemente di non fornire a tutti indiscriminatamente pc e tablet ma di operare sulla base di una seria rilevazione dei bisogni che condurremo di concerto con l'istituto comprensivo ed il personale che opera nei nostri istituti al fine di colmare le distanze e garantire uguaglianza e pari opportunità. Non saranno regali poi ma i dispositivi verranno concessi in comodato ed alla fine del percorso lasciati affinchè altri a loro volta possano fruirne in un circuito virtuoso e di comunità. Un atto profondamente democratico che spinge ancor più il nostro territorio nel futuro".

Oltre al CIF Provinciale ed al comune di Montieri hanno supportato indirettamente il progetto e pertanto si ringraziano: Comune di Massa Marittima, Parrocchia del Cristo Re Valpiana, Parrocchia San Paolo della Croce Follonica, Piccola Bottega Digitale di Poli Alessandro Massa Marittima, Centro Culturale San Paolo Sede di Livorno, AVO- Azione Cattolica Massa Marittima,Parrocchia San Cerbone Vescovo Massa Marittima.

Un ringraziamento anche a tutti i CIF che coordinati dal CIF Provinciale di Grosseto hanno collaborato alla redazione del progetto. CIF Regionale Toscana, CIF Comunale di Grosseto, CIF Comunale di Massa Marittima, CIF Comunale di Follonica.