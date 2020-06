Massa Marittima, aperte le iscrizioni per i centri estivi

Massa Marittima: Il Comune di Massa Marittima organizza per la stagione estiva in linea con il decreto ministeriale e con le linee guida della Regione Toscana, l'attività di centro estivo destinata ai bambini e ai ragazzi dai 3 ai 11 anni. Le iscrizioni sono aperte da mercoledì 17 giugno e si chiudono lunedì 22 giugno. Sarà possibile prenotare moduli di frequenza bisettimanale nell'arco di tempo che va da lunedì 29 giugno a venerdì 7 agosto.

Le attività vanno dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 13 (senza la somministrazione del pranzo). I gruppi saranno composti e gestiti secondo i protocolli sanitari con la presenza di educatori adeguatamente formati.



L'ammissione al centro estivo avverrà tramite una graduatoria redatta in base a criteri indicati nella domanda di iscrizione, che tengono conto dell'impegno lavorativo di uno o di entrambi i genitori.



I centri estivi, secondo le indicazioni governative, si attivano per rispondere al bisogno delle famiglie, soprattutto per quei genitori che lavorano entrambi a tempo pieno. Si invitano i genitori interessati a rivolgersi all'ufficio scuola presso l'Unione dei Comuni per ricevere informazioni anche sulla possibilità di usufruire dei bonus statali previsti per quest'anno.



La domanda di iscrizione può essere presentata al seguente indirizzo pec dell'Unione di Comuni: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.



oppure consegnata a mano presso l'Ufficio Pubblica Istruzione dell'Unione di Comuni, Piazza Dante Alighieri, 4 a Massa Marittima, nel seguente orario: ore 10-12 mercoledì, venerdì, lunedì , giovedì ore 10-12 e 15-17.



Per informazioni rivolgersi ai seguenti recapiti:

tel. 0566/906247 Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

tel. 0566/906249 Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

tel. 0566/906255 Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.