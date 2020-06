I parrocchiani di San Giuseppe festeggiano il Corpus Domini con l’infiorata

Grosseto: La celebrazione della festa per Corpus Domini si svolge nel nostro Paese da secoli. In alcune realtà dell’Alto Lazio e della Maremma, oltre che al rito religioso, si usava festeggiare questa ricorrenza cristiana anche con delle composizioni di fiori, le così dette infiorate che adornavano piazze e strade di borghi e città.

Una ancora oggi resiste in grande stile, ed è quella ad esempio che si svolge ogni anno a Bolsena nel viterbese. Ma anche a Grosseto, davanti alla chiesa di San Giuseppe, alcuni parrocchiani hanno voluto riscoprire questa bellissima tradizione allestendo domenica scorsa ben cinque infiorate.

Quindi, è stata una piacevole sorpresa quella che hanno trovato i fedeli usciti dalla messa domenicale delle 10.00, celebrativa del Corpus Domini, che si sono trovati nel piazzale antistante la scalinata della chiesa queste bellissime composizioni floreali.

“E’ la prima volta, - dice Pietro Magro, uno degli organizzatori assieme a Clelia e Stefano – che nella parrocchia di San Giuseppe viene fatta una iniziativa del genere. Appena abbiamo avuto quest’idea, ne abbiamo parlato con don Fabio il quale si è mostrato subito entusiasta e ha dato l’assenso”.

“Con l’infiorata, - prosegue Magro – abbiamo voluto riecheggiare alcune tradizioni cristiane, forse un po' in disuso nella nostra zona, che però riteniamo molto importanti per tutti. Speriamo che anche per il prossimo anno questa festa del Corpus Domini con l’infiorata, possa essere ripetuta e ampliata”.