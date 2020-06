Guasto alle infrastrutture dellâ€™operatore telefonico, isolato per alcune ore il numero verde di Sei Toscana

Guasto alle infrastrutture dell’operatore telefonico, isolato per alcune ore il numero verde di Sei Toscana

Grosseto: Un guasto alle infrastrutture dell’operatore telefonico che serve anche Sei Toscana, ha reso oggi, mercoledì 10 giugno, irraggiungibili per alcune ore gran parte dei numeri utilizzati dalla società sia in entrata che in uscita.

Il problema si è rivelato particolarmente critico per i cittadini perché è rimasto isolato anche il numero verde del call center che riceve decine di migliaia di chiamate ogni mese. Il numero verde è tornato disponibile solo nel pomeriggio.

Sei Toscana, pur non essendo direttamente responsabile del disservizio, si scusa con i propri utenti.