Al via i lavori di riqualificazione della piazza centrale del paese

“Scegli la soluzione progettuale per Piazza Gramsci” - Il Comune lancia un sondaggio on line per far scegliere ai cittadini la proposta più gradita.

Roccastrada: Partiranno la prossima settimana i lavori di riqualificazione di Piazza Gramsci, la piazza centrale del paese a Roccastrada.

Un intervento di sistemazione ambientale, che prevede la riqualificazione del piano di calpestio per il quale è previsto un livellamento che avverrà tramite messa in opera di pavimentazione, ghiaia, corteccia di pino, prato e piccoli arbusti per un aspetto più fresco e gradevole. Un’operazione di maquillage e restyling prevista dagli attuali strumenti programmatori di questa Amministrazione.

Ma la sistemazione più importante e sentita anche dagli abitanti del paese è quella relativa alla grande vasca in cemento armato, per la quale è prevista la demolizione della parte in elevazione; per quanto riguarda la sistemazione interna della vasca, l’Amministrazione Comunale, anche sulla base di quanto emerso dal confronto con i cittadini, intende proporre tre soluzioni da mettere al vaglio dell’opinione pubblica, mediante la realizzazione di un sondaggio che invita a scegliere la soluzione preferita.

Le tre opzioni proposte sono le seguenti:

- Una pianta di olivo;

- Aiuola di fiori e piccole essenze sempreverdi;

- Installazioni luminose.

Il progetto redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale ha un importo complessivo pari a 25.000,00 € di cui 18.000,00 € per lavori e la restante parte per IVA e oneri per la sicurezza. L’importo è finanziato per circa il 75% con risorse provenienti dalla Regione Toscana.

“Stiamo vivendo un momento difficile, ma nonostante questo ci sono degli impegni presi con i cittadini che devono essere portati avanti con serietà e determinazione – queste le parole del Sindaco Francesco Limatola -. Uno dei progetti più attesi dai Roccastradini è sicuramente la riqualificazione di piazza Gramsci per la quale abbiamo ottenuto un finanziamento regionale grazie al bando sul centro commerciale naturale; i lavori inizieranno a breve nell'osservanza di regole determinate dal particolare momento di emergenza sanitaria che stiamo attraversando.

A questo proposito, come già più volte ribadito, l'amministrazione intende rendere partecipe la popolazione su cosa posizionare all'interno della "cilabbrona", si invitano pertanto i cittadini a partecipare al sondaggio che vi proponiamo effettuando una scelta fra tre opzioni proposte, la più votata verrà realizzata.”

Sarà possibile votare on line per l’iniziativa ‘Scegli la soluzione progettuale per Piazza Gramsci” fino alle ore 12.00 del giorno domenica 24 maggio per una delle tre proposte individuate.

Per poter scegliere la propria soluzione progettuale, occorre accedere con il seguente link e scegliere la soluzione più gradita:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeK2AKo-MrVDUY1R3PZrHIno1My_niPo5wzcADuZsryJToYTA/viewform?usp=sf_link

I risultati del sondaggio saranno resi pubblici alla fine dello stesso e la soluzione più votata dai cittadini sarà quella che verrà adottata dall’Amministrazione Comunale nel rispetto della volontà popolare.