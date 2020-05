Danni dagli eventi metereologici di ottobre 2018. Bando per assegnazione contributi alle imprese extra-agricole

La Regione Toscana ha approvato una nuova procedura per l'assegnazione di contributi alle imprese extra-agricole danneggiate dagli eventi di ottobre 2018, accessibile a tutte le imprese che hanno subito danni, comprese quelle che hanno già beneficiato o richiesto il contributo di primo sostegno.

Scadenza 20 maggio 2020.

Follonica: La Regione Toscana ha trasmesso al comune di Follonica l'ordinanza n° 39 del 17/04/2020 che approva una nuova procedura per l'assegnazione di contributi alle imprese extra-agricole danneggiate dagli eventi di ottobre 2018.



La procedura e la richiesta di contributo è accessibile a tutte le imprese che hanno subito danni dagli eventi di ottobre 2018 , comprese quelle che hanno già beneficiato o richiesto il contributo di primo sostegno.



Tale procedura non è seguita dal Comune di Follonica, ma dal Settore Politiche di Sostegno alle Imprese della Regione Toscana.



Per visionare il bando, scaricare i moduli per la domanda e per la perizia: home della rete civica del comune di Follonica

http://www.comune.follonica.gr.it/area_informativa/bandi_gare/bandi_altri_bandi.php



Nel bando sono specificate le finalità, i beneficiari e i requisiti, gli interventi finanziabili, l’iter dell’istruttoria, l’esecuzione e le modalità di richiesta.



La domanda di agevolazione è redatta esclusivamente on line accedendo al sistema gestionale disponibile al sito Internet

https://sviluppo.toscana.it/bandi/ , previo rilascio delle credenziali di accesso al sistema informativo.



Le istruzioni per il rilascio delle credenziali sono disponibili al seguente indirizzo: http://www.sviluppo.toscana.it/accesso_unico



La domanda consiste nel documento in formato pdf firmato digitalmente da parte del legale rappresentante del soggetto richiedente e completo di tutti i documenti obbligatori e di tutti gli eventuali ulteriori documenti che il soggetto richiedente intende allegare in sede di presentazione della domanda.



La domanda potrà essere presentata fino alle ore 23:59 del 20 maggio 2020.