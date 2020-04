Seminario: 'Il Dna questo (S)conosciuto'

Dalla Fondazione Polo Universitario, il primo seminario online sulla biologia

Grosseto: La scienza a Grosseto è alla portata di tutti, basta un click. Dalla Fondazione Polo Universitario Grossetano verrà trasmesso giovedì 30 Aprile alle ore 15:00 un seminario dal titolo Il DNA questo (s)conosciuto; il webminar affronta il tema di una delle macromolecole più importanti per la vita: sarà una preziosa opportunità per scoprire come è fatto il DNA, perché è così importante e quali sono le sue applicazioni per la tutela della biodiversità, della sicurezza agroalimentare ed in quello della biologia forense.

L’appuntamento, della durata di circa un’ora, fa parte di un mini ciclo di conferenze sui temi scientifici, cadenzato di circa una settimana e sarà per tutti: studenti delle scuole superiori, famiglie, insegnanti e chiunque sia interessato alla materia.

Questa attività, già condotta da sei anni nelle scuole grossetane dal Dott. Giacomo Spinsanti dell’Università di Siena, grazie alla Fondazione Polo Universitario potrà essere trasmessa via internet ed avere un più vasto uditorio.

Giacomo Spinsanti è dottore di ricerca in “Biologia Evoluzionistica” presso l’Università di Siena, si occupa di filogenesi animale, espressione genica e sicurezza in campo agroalimentare. Attualmente ricopre il ruolo di Professore a contratto per la Laurea Magistrale in Biologia, curriculum Biodiversity and Environmental Health, presso il “Dipartimento di Scienze della Vita” dell’ateneo senese.

Per partecipare basterà connettersi alla piattaforma Meet Hangout di Google all’indirizzo

https://meet.google.com/kqa-acnd-goo