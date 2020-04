'Speciale EMusic', un viaggio straordinario tra arte e scienza con artisti, tecnici ed ospiti da tutto il mondo

Viterbo: Un grande evento di EMusic, domenica 26 aprile ore 16:00, che potremo seguire in diretta streaming sul canale youtube.com/emusicteam nel corso della quale avremo modo di rivivere insieme le principali tappe del grande progetto scientifico-musicale, di EMusic con interventi in diretta dei tanti artisti e ricercatori che vi hanno preso parte in tutto il mondo.

Dopo una breve introduzione sulla Musica Elettromagnetica, i fondatori Antonio Menghini, Stefano Pontani e Riccardo Marini, spiegheranno come viene composto ed elaborato lo "spartito" della Terra, utilizzando come esempio un estratto del brano "Viterbo Sotterranea".

Ascolteremo, a seguire, un estratto del concerto tenuto all'European Geosciences Union - EGU di Vienna nel 2018 con l'intervento di Tiziana Lanza (INGV Ambiente). Torneremo sul cratere del Vesuvio con "Jazz & Rocks" commentato da Mimmo Sessa (Ordine dei Geologi della Campania), Vincenzo Sapia (INGV Terremoti) e Felice Tazzini (WoW Records).

Voleremo quindi in Australia, dove il nostro progetto è sato presentato sia al congresso di Geofisica AEGC di Perth, che nella sede di Geoscience Australia a Canberra, con una presentazione a cura di Yusen Ley-Cooper (Geoscience Australia), per planare poi sulle Montagne Rocciose con un assaggio di Colorado Sketches, installazione sonora realizzata con il contributo di Burke Minsley (U.S. Geological Survey - USGS).

Infine ripercorreremo i momenti più salienti del "Suoni della Geologia d'Italia Tour" (Fondazione Italia Sostenibile e Regione Lazio), che ha visto la partecipazione di star internazionali del jazz, quali Enrico Rava e Francesco Cafiso, con testimonianze e retroscena raccontati dal pianista Federico Bonifazi, dal batterista Daniele Iacono, dal vibrafonista Francesco Lo Cascio e dal sassofonista Marco Guidolotti.

Chiuderemo con l’intervento di Sergio Cesarini (Viterbo Sotterranea – Tesori d'Etruria) e Matteo Dalainon (Kate Creative Studio). Potete collegarvi all'indirizzo www.youtube.com/emusicteam o tramite la nostra pagina Facebook EMusic - the Sound of the Earth.

Per info: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. cell: 340 2132229