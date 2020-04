Negativi i tre tamponi al Giglio

Isola del Giglio: La buona notizia e arrivata dagli interessati. - comunica il sindaco Sergio Ortelli. “Il signore di nazionalità tedesca, il ragazzo trentenne del Giglio ed il signore di Piacenza sono risultati tutti negativi al tampone.

Per il primo, in isolamento da tempo, si può considerare la guarigione clinica e quindi si tratta di attendere solamente il documento del Dipartimento di igiene che lo attesta. Il secondo dovrà ripetere il tampone per attestare la guarigione completa.

Anche il terzo dovrà ripetere il tampone in quanto il secondo risultò “indeterminato”. Infatti, devono risultare negativi due tamponi consecutivi per attestare formalmente la guarigione clinica”.

“Nel tardo pomeriggio di oggi si è tenuta, tramite video conferenza, - dice il sindaco - l’attesa riunione tra i promotori dello screening sierologico alla popolazione, la ASL toscana Sud est, il Comune e la Confraternita di Misericordia, per organizzare l’attività di screening sia dal punto di vista tecnico che operativo. Nel pomeriggio di ieri è stato trasmesso, e quindi acquisito agli atti, il progetto completo dello studio Covid-19 sulla popolazione dell’Isola del Giglio”.