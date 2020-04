COVID 19: avviso per richiedere Contributi straordinari al canone di locazione

Pubblicato l’avviso per l’ assegnazione di contributi straordinari a sostegno del pagamento del canone di locazione. Possono richiedere l’agevolazione i lavoratori dipendenti e autonomi che, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 abbiano cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro.

Scadenza 12 maggio 2020.



Follonica: Preso atto che la situazione di emergenza dovuta al diffondersi del contagio dell’infezione Covid-19 sta producendo rilevanti danni economici che si stanno traducendo in una drastica riduzione del reddito per un gran numero di soggetti e di nuclei familiari, è stato pubblicato l’avviso per l’ assegnazione di contributi straordinari a sostegno del pagamento del canone di locazione, per agevolare i cittadini in difficoltà economica proprio a causa delle restrizioni per l’ emergenza epidemiologica covid-19.



Questa misura straordinaria non ha niente a che fare con l’altra misura che ogni anno viene intrapresa dal Comune di Follonica e riguarda agevolazioni ordinarie sugli affitti.



Da giovedì 23 aprile e fino a martedì 12 maggio 2020 è possibile presentare domanda al Comune di Follonica per ottenere un contributo straordinario a sostegno del canone di locazione, secondo quanto anche dalle vigenti disposizioni regionali e fino ad esaurimento delle risorse disponibili, secondo i criteri e la ripartizione finanziaria stabiliti dalla Giunta Regionale della Toscana.



Si tratta di una misura straordinaria, destinata specificamente ai lavoratori dipendenti e autonomi che, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 abbiano cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro;



Possono effettuare la richiesta di contributo i soggetti che, alla data di pubblicazione del presente Avviso, siano in possesso dei seguenti requisiti e condizioni:

a) residenza anagrafica nel Comune di Follonica, nell’immobile per il quale si richiede il contributo

b) titolarità di un regolare contratto di locazione a uso abitativo, regolarmente registrato, riferito all’alloggio in cui hanno la residenza;

c) assenza di titolarità di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ubicato a distanza pari o inferiore a 50 Km dal comune in cui è presentata la domanda (con eccezioni da controllare nell’avviso integrale, nel caso di coniuge legalmente separato o divorziato, - titolarità di pro-quota di diritti reali)

d) valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) non superiore a Euro 28.684,36 per l’anno 2019; ( con eccezioni da vedere nell’avviso integrale, qualora il richiedente non avesse presentato la DSU nell’anno 2019 …)

e) diminuzione del reddito del nucleo familiare in misura non inferiore al 30% (trenta per cento) per cause riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid-19, rispetto alle corrispondenti mensilità dell’anno 2019. Tale riduzione potrà essere riferita a redditi da lavoro dipendente, autonomo e contratti non a tempo indeterminato di qualsiasi tipologia;

f) il presente contributo non è cumulabile con il contributo per l’autonomia dei giovani della Misura GiovaniSì relativo al canone di locazione di alloggio autonomo per l’anno 2020;

g) non essere assegnatari di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica.



Il contributo sarà calcolato sulla base del 50% (cinquanta per cento) del canone di locazione, in misura non superiore a 300 €/mese per i comuni capoluogo e ad Alta Tensione Abitativa comunque modulato, sulla base delle risorse economiche disponibili. Il contributo corrisponde a 3 mensilità successive a partire da aprile 2020 e sarà corrisposto al permanere delle condizioni di accesso al contributo stesso.



Come fare

Per effettuare la domanda, è necessario utilizzare il modello specifico, reperibile nella home della rete civica www.comune.follonica.gr.it , o anche da ritirarsi in formato cartaceo presso L’Uff. Casa, via Roma n. 47 (esclusivamente previo appuntamento, chiamando il numero 0566/59016 – 0566/59014)



La domanda debitamente compilata in ogni sua parte, corredata da copia del documento e dalla firma del richiedente, potrà essere presentata come segue:

o inviata tramite PEC all’indirizzo di posta elettronica certificata: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.



o inviata tramite mail all’indirizzo dedicato Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. , allegando copia del documento di identità



o spedita mezzo lettera raccomandata A/R tenendo presente che saranno considerate ammissibili solo le domande PERVENUTE entro il termine fissato, per cui l’arrivo fuori dal termine previsto, anche se derivante da ritardi postali non addebitabili all’ interessato, comporterà l’ inammissibilità. La raccomandata dovrà essere indirizzata a: Comune di Follonica, Largo Cavallotti n. 1 con indicazione sulla busta della dicitura “Contiene domanda per l’assegnazione di contributi a sostegno del canone di locazione conseguente all’emergenza Covid-19”.



Scadenza

Per tutte e tre le modalità di invio della domanda , la stessa dovrà PERVENIRE al Comune di Follonica entro e non oltre il 12 maggio 2020.



Prima di effettuare la domanda, si consiglia di visionare attentamente l’Avviso integrale, dove sono specificati requisiti, modalità e termini.



Dell’avvenuta pubblicazione della graduatoria, pubblicata all’Albo pretorio on line, verrà data notizia a mezzo comunicato stampa, inserimento sulle pagine social istituzionali e sul sito internet del Comune di Follonica all’indirizzo web www.comune.follonica.gr.it (nella home) .