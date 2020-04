Giglio. Domani scatta obbligo indossare le mascherine

Isola del Giglio: “A seguito dell’ordinanza del presidente della Regione Toscana Rossi, sull’uso della mascherina protettiva per tutti i cittadini, - il Sindaco Sergio Ortelli, conferma che l’obbligo è a decorrere da domani”.

“La mascherina, - precisa il sindaco - deve essere indossata obbligatoriamente in spazi chiusi, pubblici e/o privati, aperti al pubblico, in presenza di più persone, oltre che nei mezzi di trasporto pubblico locale, nei servizi non di linea taxi e noleggio con conducente e quando, in presenza di più persone, è obbligatorio il mantenimento della distanza sociale; fermo restando il rispetto del mantenimento delle misure di distanziamento sociale, quanto sopra non si applica ai bambini di età inferiore ai sei anni e alle persone che non tollerano l’utilizzo delle mascherine a causa di particolari condizioni psicofisiche attestate da certificazione rilasciata da MMG/PLS. Sono in arrivo altre mascherine che saranno consegnate con le stesse modalità utilizzate fino ad oggi”.

“E’ iniziata, - dice Ortelli - la distribuzione dei buoni spesa alle persone che ne hanno fatto richiesta e che sono risultati conformi alle loro dichiarazioni. Entro la giornata di domani i buoni spesa saranno completamente consegnati”.